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傳杭州亞運海報將台列「國家」 官網仍稱中華台北

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網傳杭州亞運海報將台灣列「國家」 官網仍稱中華台北

記者陳宥菘／即時報導
知名推特帳號「李老師不是你老師」8日發布貼文表示，杭州亞運金華分賽區印發的宣傳海報，將台灣列為「國家」。（取自「X」平台）
知名推特帳號「李老師不是你老師」8日發布貼文表示，杭州亞運金華分賽區印發的宣傳海報，將台灣列為「國家」。（取自「X」平台）

杭州亞運將於9月23日登場，中國正為賽事籌備與宣傳作最後衝刺。不過，知名推特（現「X」）帳號「李老師不是你老師」8日發布貼文表示，杭州亞運金華分賽區印發的宣傳海報，將台灣列為「國家」，對中國而言這可是「重大事故」。

據「李老師不是你老師」8日貼文，有抖音網友將杭州亞運金華分賽區宣傳海報張貼出來，海報內容提到，「第19屆杭州亞運會將於2023年9月23日—10月8日舉行，我市作為協辦城市，將承辦足球小組賽（淘汰賽）和藤球賽事。2個項目共有中國、印度尼西亞、⋯⋯、『台灣』、朝鮮、吉爾吉斯斯坦17個『國家』來金參賽」。

此外，文宣中接續介紹金華分賽區承辦的足球與藤球項目。在足球項目中，文宣提到，「浙師大承辦F組，分別是印尼、『台灣』、朝鮮、吉爾吉斯斯坦4個『國家』的4支隊伍」。

上述文宣中，台灣並非以奧會模式的「中華台北」隊名被提及，且台灣不僅與中國同時被提及，台灣更被稱為「國家」。

值得一提的是，在藤球項目中，雖然我國未參賽，但文宣列舉參賽隊伍時，文字是以「⋯⋯等12個國家和地區⋯⋯」呈現，或可避免挑動「主權」敏感神經。

據傳，這份疑似「辱華」的文宣，是由金華市團委印製。截至目前，杭州亞運組委會或金華市政府等官方尚未針對文宣事件予以回應，也未能在陸媒見到相關報導。

另，經查詢「杭州第19屆亞運會」官網，我方仍以奧會名稱「中華台北」出現在賽程等賽事資訊上。

本屆杭州亞運除了杭州主賽區，另有同為浙江省的寧波、溫州、金華、紹興、湖州分賽區。

足球 印度 抖音

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