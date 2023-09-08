我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

空軍參謀長警告：解放軍正「招募美軍」強化軍事能力

角逐民主黨總統提名？加州州長：別猜了，拜登不選也會是賀錦麗上

中國8月CPI微漲0.1%、PPI下跌3% 通縮陰霾持續籠罩

中國新聞組／即時報導
中國8月豬肉價格較去年同期大幅下降17.9%，影響CPI下降約0.28個百分點。（中新社）
中國8月豬肉價格較去年同期大幅下降17.9%，影響CPI下降約0.28個百分點。（中新社）

中國8月消費者物價指數（CPI）儘管已從前一個月的負0.3%回復為正值，但和去年同期相比仍僅微幅上漲0.1%，生產者物價指數（PPI）則是下跌3%，反映中國經濟仍籠罩在通貨緊縮的陰霾中，依然存在消費不足的問題。

根據中國國家統計局9日公布，中國8月CPI上漲0.1%，今年1­­至8月平均CPI較去年同期上漲0.5%。

8月，食品煙酒類價格年比下降0.5%，影響CPI下降約0.14個百分點。食品中，畜肉類價格下降10.5%，影響CPI下降約0.36個百分點，其中豬肉價格下降17.9%，影響CPI下降約0.28個百分點。

其他七大類價格中，其他用品及服務、教育文化娛樂、醫療保健價格分別上漲3.8%、2.5%和1.2%，衣著、居住價格分別上漲1.1%和0.1%；交通通信、生活用品及服務價格分別下降2.1%和0.5%。

針對8月CPI、PPI數字，中國國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，8月，消費市場繼續恢復，供求關係持續改善，CPI月比漲幅略有擴大，年比由降轉漲。

從月比看，CPI上漲0.3%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。從年比看，CPI由上月下降0.3%轉為上漲0.1%。

8月，受部分工業品需求改善、國際原油價格上漲等因素影響，PPI月比由降轉漲，年比降幅收窄。月比看，PPI由上月下降0.2%轉為上漲0.2%。從年比看，PPI下降3.0%，降幅比上月收窄1.4個百分點。

油價 教育

上一則

解放軍分析師路易斯：中國內部壓力不會轉為侵台

延伸閱讀

ChatGPT 8月網站流量連3月下滑 寄望9月開學提振

ChatGPT 8月網站流量連3月下滑 寄望9月開學提振
中國進出口減速趨緩 外貿有望逐漸回穩

中國進出口減速趨緩 外貿有望逐漸回穩
台灣明年基本工資 調幅有望達3.5％

台灣明年基本工資 調幅有望達3.5％
安啦? 中國CPI年增率轉為負值 統計局：不會出現通縮

安啦? 中國CPI年增率轉為負值 統計局：不會出現通縮

熱門新聞

中國男籃在世界盃籃球賽慘敗，一旁觀戰的中國籃球協會主席姚明也被拍到全程眉頭緊鎖。（取材自微博）

中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」

2023-09-02 22:42
中國國家主席習近平。(路透資料照)

日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責

2023-09-05 12:15
華為日前推出新款旗艦手機Mate 60 Pro。（歐新社）

華為Mate 60 Pro 供應商名單中有實有虛 中國晶片股熄火

2023-09-07 13:45
鄂爾多斯市達拉特太陽能基地。（新華社）

戈壁種電 「長出」一片片「藍色」森林 風沙變少羊變多

2023-09-01 02:00
香港遭遇百年暴雨，柴灣道路已成河流。(截取自推特@yangyubin1998)

保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓

2023-09-08 08:58
圖為中國一對夫婦2月在深圳機場自拍留念。(新華社)

持紐西蘭護照回中國 10歲女被指「國籍衝突」引發熱議

2023-09-06 08:30

超人氣

更多 >
保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓

保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓
天生學霸「3星座」 天資聰穎肯學又好學 他連情商都高

天生學霸「3星座」 天資聰穎肯學又好學 他連情商都高
出事了…周杰倫開唱機關故障被困20分鐘 病發當場嘔吐

出事了…周杰倫開唱機關故障被困20分鐘 病發當場嘔吐
不只擴大封殺iPhone 中國再禁APPLE「2產品」帶入工作場所

不只擴大封殺iPhone 中國再禁APPLE「2產品」帶入工作場所
華為要奪回失去的四年 第一槍瞄準蘋果 重傷OPPO

華為要奪回失去的四年 第一槍瞄準蘋果 重傷OPPO