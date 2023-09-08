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菲船再駛入仁愛礁海域補給物資 中國海警：未經允許

記者陳宥菘／即時報導
美國前空軍官員、前國防武鮑威爾8日指出，菲律賓已在五周內向南海仁愛礁發起了第三次補給任務。（截取自鮑威爾「X」頁面）
美國前空軍官員、前國防武鮑威爾8日指出，菲律賓已在五周內向南海仁愛礁發起了第三次補給任務。（截取自鮑威爾「X」頁面）

中菲仁愛礁衝突持續。菲律賓8日對仁愛礁發起運補任務，但未獲中方放行。

中國海警局新聞發言人8日表示，菲律賓2艘運補船和2艘海警船未經中國政府允許，擅自進入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域。中國海警依法對菲船隻進行嚴正警告、全程跟監、有效規制。

該發言人指出，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島，及其附近海域擁有無可爭辯的主權，堅決反對菲方向非法「坐灘」軍艦運送違規建材。他強調，大海海警將依法在大海管轄海域持續開展維權執法活動。

俄通社引述菲律賓GMA新聞網報導表示，美國前空軍官員、前國防武鮑威爾同日指出，菲律賓已在五周內向南海仁愛礁發起了第三次補給任務。此次由菲律賓海岸警衛隊船隻「卡布拉」號和「辛當岸」號護送2艘補給船。鮑威爾並稱，當時有1艘中國海警船和8艘「海上民兵船」封鎖了仁愛礁入口。

此次菲律賓船隻靠近仁愛礁或為自8月5日中菲爆發「水砲衝突」後的第三次補給任務。

8月5日，中國海警船以水砲阻止菲律賓向仁愛礁「坐灘」軍艦馬德雷山號，補給加固建築物資，菲律賓就此向北京提出抗議，美國等西方國家則表態支持菲國。中國外交部當時回應，指菲國是向仁愛礁「違規運送」加固用建材，且在多次喊話警告無效情況下，中國海警船才採取相關行動。

8月22日，菲律賓船隻再次駛入仁愛礁鄰近海域，中國海警雖同樣對菲國船隻進行嚴正警告、全程跟監、有效規制，但對菲律賓向「坐灘」軍艦運送食品等必要生活物資作出了「臨時性特殊安排」，等同放行菲律賓向馬德雷山號人員補給生活物資。

針對仁愛礁爭議，中國外交部多次聲明，指菲律賓企圖對非法「坐灘」24年的軍艦大規模維修加固，實現對仁愛礁的永久佔領，菲方行為違背自身承諾，嚴重違反國際法和「南海各方行為宣言」。中方敦促菲方立即從仁愛礁拖走軍艦，恢復仁愛礁無人無設施的狀態。

菲律賓總統小馬科斯回應說，不存在移走“坐灘”的“馬德雷山脈”號軍艦的協議，如果存在任何協議，他將予以廢除。菲律賓前總統阿羅約也發佈聲明，堅決否認有關她答應中方將“馬德雷山脈”號移走的說法。

中國海警局新聞發言人8日表示，菲律賓2艘運補船和2艘海警船未經中國政府允許，擅自...
中國海警局新聞發言人8日表示，菲律賓2艘運補船和2艘海警船未經中國政府允許，擅自進入仁愛礁鄰近海域，中國海警依法對菲船隻進行嚴正警告、全程跟監、有效規制。（取自南海戰略態勢感知）

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