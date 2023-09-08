華為要奪回失去的四年 第一槍瞄準蘋果 重傷OPPO

一名男子在上海華為專賣店查看展示的華為 Mate 60 Pro手機。路透

被制裁4年後，華為 強勢回歸，想要奪回失去的市佔，第一槍瞄準蘋果後，兩度將子彈打到了OPPO身上。

繼8月29日，華為「未發先售」HUAWEI Mate 60 Pro 超前OPPO之後。華為9月8日突然在商城發售HUAWEI Mate 60 Pro+，和折疊屏手機Mate X5。讓原本定發售Find N3 Filp的OPPO，再次被搶了熱度。

深藍財經報導，如果真的要說華為和OPPO槓上的原因，最可能的還是為了市佔。

回望華為被制裁前，2020年上半年高階手機市場（人民幣4373元以上，約595美元）中，華為的市佔一度達到44.1%，超過了當時市占率44%的蘋果。

但隨著被斷供，華為被迫離場，對其他中國國產手機品牌卻是一個高階手機市場重新洗牌的機會。

在這個機會下，OV小米 開始抓住機會，致力於高階市場。折疊屏手機成為進攻高階市場的重要產品，形成了「直板屏+折疊屏」雙旗艦布局。

然而華為倒下後，絕大部分市佔並沒有落到OV小米手中，而是被蘋果吃下。

據IDC數據，2022年第2季，在中國高階手機市場中，蘋果吃掉了約77%的市佔。根據CINNO Research數據，2023年上半年，中國境內人民幣5,000元以上智慧手機銷量中，蘋果占比75%。

今年上半年，OV小米們的折疊屏手機戰略終於收穫了成效。據CINNO Research數據顯示，2023年上半年，中國市場折疊屏手機銷量年增72%。其中，OPPO的市佔位居第二，僅次於華為。

而這次，OPPO有了Find N2 Flip爆款的銷售基礎，推出的Find N3 Flip，也被視為今年下半年，境內折疊屏手機市場中的重磅產品。

8日上午，華為官宣華為Mate X5 加入先鋒計畫，開啟預訂時，余承東轉發微博 ，並附文「最強折疊屏手機還得看華為！」頗有幾分硬剛OPPO折疊屏手機的意味。