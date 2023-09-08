退出中國公共議題10年 葉海燕仍遭逼遷公開求助

圖為女權工作者葉海燕2013年在海南萬寧市第二小學門口舉牌抗議，此前該校校長陳某鵬，因帶六名小學女生開房被訴。葉海燕的抗議掀起效仿熱潮，不少網民紛紛舉牌拍照後上傳網路，要校長來找他們「開房」，放過小學生。（取材自光明網）

10多年前活躍於中國網路，為弱勢女性與性工作者仗義執言的「流氓燕」葉海燕，今天公開求助，表示自己退出公益圈已經10年，但其丈夫近日遭遇當局逼遷，理由是葉海燕是名人。

葉海燕今年47歲，目前以直播賣自己燒製和繪圖的瓷器維生。她自言因為結婚有家庭，想過平靜的日子，從2014年就不再參加公共活動，在網上也不再像過去隨意批判，只寫風花雪月的內容而不觸及敏感議題。

她8日凌晨透過微信 公眾號發出「葉海燕給全社會的一封求助信」，也在X平台發布影片，表示儘管自己如此低調，但對其管制和打壓從沒有停止，10年間被驅逐多次。

葉海燕表示，最近她在江西做瓷器、在內蒙古包頭生活的丈夫，8月6日起被房東 要求退租，就算他找了新的租屋處，有關部門也對新房東施壓，表示因為他老婆是「名人」，所以他不能住在希拉穆仁草原。

葉海燕沉寂多時，8月6日，一篇名為「『小姐代言人』的退卻」文章再次喚醒公眾對她的注意。文章介紹了葉海燕過去如何在捍衛女權上建立名聲，並且與底層性工作者站在一起；也提到2013年5月轟動全國的海南小學校長性侵 女童事件。

當時，海南萬寧一所小學的校長帶6名女學生開房間，醫院鑑定結果顯示，這些學童遭到性侵。但事件曝光後，警方組織的第2次法醫鑑定，結論卻變成女學生們未遭到性侵，地方政府和校方要求家長接受私下賠償了事，引發眾怒。

葉海燕無法忍受這樣的罪行，她當時跑到小學門口舉起牌子，上頭寫著「校長，開房找我，放過小學生」，並附上官方組織婦聯的電話。照片上網後，掀起眾多網友模仿的熱潮，紛紛舉起同樣的牌子並拍照，成為中國網路社群史上影響力最大的抗議活動之一。

此後葉海燕開始遭遇鄰里與警察的逼遷，一度還流落街頭。2014年後，她逐漸告別了原來的生活圈，即使想靠網路寫作打賞維生，也因屢遭限制而放棄。

當初代理海南小學校長性侵案的律師王宇，2015年在打壓維權律師的「709大抓捕」也淪為被壓制的對象；他們的遭遇，成為中國10年來社會管控變嚴的縮影。

葉海燕今天發文說，自己一直渴望融入中國社會，回歸到普通人的生活裡。希望自己能透過人品與事實被體制接納，並一直積極配合有關部門，「可是，我的努力，似乎在包頭並沒有什麼效果」；「我在自己的祖國，成為了一個流放者」。