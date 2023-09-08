「逃出大英博物館」爆紅 專家：海外90%文物皆正當交易

中國近年來民間掀起博物館熱，對文物在海外的分布情況也越來越關注。圖為民眾在中國國家博物館內欣賞服飾展。（記者廖士鋒／攝影）

聞名全球的大英博物館 ，自從發生2,000餘件文物失竊案後，不少國家對其保護館藏文物的信心大為衰減，除了尼日、希臘等國之外，中國也透過官媒公開發聲，要求英國大英博物館歸還文物，且高喊「心疼」，而民間隨後拍攝的「逃出大英博物館」短劇則是「出圈」爆紅，引起廣大網友聲討要求歸還文物，但是中國專家直言，海外的中國文物中，90%都是正當交易的商品。

從環球時報8月28日刊出的社評開始，到央視新聞數度發文，構成了罕見的中共 官媒連番聲討海外博物館文物的景象。在官媒帶動下，輿論多日來都高度關注海外文物流失議題，網友拍攝的「逃出大英博物館」短劇也爆紅，短短3集的影片，目前光是在抖音就達到3億次的驚人播放量，也獲得一眾官媒轉載。尤其，片中的玉壺回到中國各博物館「捎信」的畫面，激起諸多網友對海外流失文物的憤慨。

在這波官媒罕見的連番聲索中，環時社評厲聲道，大英博物館藏2.3萬中國文物「大多都是當年英國趁人之危、趁火打劫，甚至直接對中國製造劫難趁機劫掠或盜取得來的」；央視新聞則指出，大英博物館內的很多中國文物在陳展時「擠在一起，沒有名字，只有編號，有的沒有保護罩，任由遊客觸摸」，還有不少中國文物被切割，「一條條裂縫讓人看了心疼」。

中國有多少文物流失海外？據中國文物學會統計，鴉片戰爭以來流失海外的中國文物超過1,000萬件，其中等同於中國一、二級文物者多達100萬件。聯合國教科文組織的不完全統計則顯示，在47個國家218家博物館中收藏有167萬件中國文物，海外民間收藏量或近1,000萬件。

此前在8月24日，瑞士歸還中國5件文物也受到廣泛關注。中共官方的統計顯示，1949年至今成功追回15萬件流失文物，2012年底中共十八大以來，則促成1,800餘件（套）流失文物返還。

不過，並非所有在海外的中國文物都是非法取得，其中大多數是合法流通，例如唐代到清代有大量瓷器經由貿易而到歐亞非各大洲；清代廣州十三行也外銷大量精雕刻的螺鈿到歐美做為賭博的籌碼，同時還有大量外銷扇、外銷畫等工藝品出口；就算到了近七十年，出口文物相當一段期間內也都還是中共政府用以換取外匯的重要商品。

一在北京 經營古董家具的行家告訴本報記者，英法聯軍跟八國聯軍期間流失文物的數量，要遠遠少於民國初年清廷王公貴族、高官家庭正常向外售出，以及中共建政後數十年間藉由國營文物商店、友誼商城出口大量文物「創匯」這兩個時期所造成的流失量。