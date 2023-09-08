美出手調查華為7奈米晶片 中外交部：阻止不了中國發展

針對美國出手調查華為7奈米晶片，中國外交部發言人毛寧8日表示，制裁、遏制、打壓阻止不了中國發展。（歐新社）

中國通訊巨頭華為 推出最新旗艦手機Mate 60 Pro，搭載7奈米晶片 且支援5G網路，挑起美國敏感神經。商務部 7日表示將對華為晶片展開調查，對此，中國外交部發言人毛寧8日表示，制裁、遏制、打壓阻止不了中國發展，只會增強中國自立自強、科技創新的決心和能力。

在中國外交部8日例行記者會上，有記者提問，「美方正在調查中國製造的先進芯片，這一芯片用於華為的最新手機，美方對此展開正式調查。請問中方對此有何評論」時，毛寧作出上述表示。

毛寧指出，中方一貫反對將經貿科技問題政治化，反對濫用和泛化國家安全概念。她並批評，美國濫用國家力量，無理打壓中國企業，違反自由貿易原則和國際經貿規則，擾亂全球產供鏈穩定，損人不利己。

毛寧說，「我想強調的是，制裁、遏制、打壓阻止不了中國發展，只會增強中國自立自強、科技創新的決心和能力」。

華為推出的新機搭載中芯國際製造的7奈米麒麟9000s晶片，由於華為與中芯皆被美國列入貿易黑名單，在取得美國技術上受到管制，因此華為Mate 60 Pro被視為中方在美中科技戰下的突圍，被有不少言論質疑美國對中國祭出的出口管制明顯失敗。

商務部7日發布聲明稱，「出口管制」只是保護美國國安的工具之一，並稱2019年以來實施的管制已經擊倒華為，迫使該公司自我重塑，這使中國政府付出龐大代價。

商務部表示，正持續根據變動中的威脅環境，評估並在適當時間更新我們的管制措施，「我們將毫不猶豫地採取適當行動，保護美國國家安全」。