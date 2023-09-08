美國調查華為最新手機晶片 中國稱無理打壓

華為推出新款旗艦手機，被輿論視為「突破美國封鎖」，但美方表示要展開調查。（路透）

華為 推出新款旗艦手機，被輿論視為「突破美國封鎖」、「重返5G 技術」之際，美方表示要展開調查；對此中國外交部今天稱反對美方無理打壓，制裁、遏制也阻止不了中國發展。

針對華為推出新款旗艦產品Mate 60 Pro智慧手機，外媒報導，手機使用了中芯7奈米製程生產的處理器，顯示中國雖然受到美國制裁，但在推動生產先進半導體方面正取得進展。

美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，美國希望獲得該款手機構造的更多詳細訊息，以確定是否有任何公司繞過美國對半導體晶片 的出口限制，製造出用於華為手機的新晶片。

華為推出新款旗艦手機，被輿論視為「突破美國封鎖」、「重返5G技術」，使得中國民間挺華為就是挺中國的民族主義情緒高漲，社群媒體充斥著愛國小粉紅的洗版，沉寂多時的華為門市重現睽違許久的搶購人龍，並帶動與華為相關的企業股票大漲。

官媒環球時報更發表社論指出，華為新機足以證實，美國的極力打壓終歸失敗，央視更加碼渲染稱，Mate 60 Pro當中逾萬零組件是國產，但是沒說明來自哪些供應商。

今天中國外交部發言人毛寧在記者會上表示，反對美國濫用國家力量，無理打壓中國企業，違反自由貿易原則和國際經貿規則，擾亂全球產供鏈穩定，損人不利己。且強調制裁、遏制、打壓阻止不了中國發展。

美國之音7日報導，在美國一系列制裁和出口管制下，華為只能使用庫存晶片推出有限批次的5G手機。美國不僅禁止依賴美國技術的外國晶片製造商向華為出售任何芯片，還切斷了華為及其相關夥伴獲取晶片製造工具的管道。因此，從2021年7月開始，華為的P50系列手機甚至被迫退回到了4G技術。