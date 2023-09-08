「一帶一路」10年 德媒：中國金主熱潮時代結束

中共外事辦主任兼外長王毅（右）日前與義大利副總理塔加尼舉行會談，強調一帶一路合作成果。義大利是否續簽一帶一路受國際關注。（美聯社）

中國領導人習近平 10年前提出「一帶一路 」倡議，中國自詡碩果纍纍，但部份德媒認為倡議中的對外貸款 的一大部分面臨違約風險，發展情勢不再，中國的金主熱潮時代已經結束。

習近平2013年提出「一帶一路」倡議，今年滿10年，中國外交部發言人汪文斌8月31日在記者會上表示，今年10月將在北京舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。他稱10年來，中國已與150多個國家和30多個國際組織簽署「一帶一路」合作文件，成果「碩果纍纍」。

中國外交部另一位發言人毛寧9月7日進一步說，目前已有90多國代表確認與會。他們之中有國家領導人、部長等官方代表，也有積極支持和參與合作的工商界、智庫和民間社會等各領域人士。很多國際組織負責人及代表也已確認與會。相信下一步還會有更多合作夥伴確認與會。

德國之聲7日報導，針對「一帶一路」倡議存在不少爭議以及批評聲音。批評者認為，這是中國擴大地緣政治和經濟影響力的工具。美國等國多次針對可能的「債務陷阱」提出警告。

包括德媒在內的許多西方媒體也曾出，該倡議的許多項目面臨困難、陷入停滯。

例如「新蘇黎世報」曾評論稱，種種跡象顯示，「一帶一路」只經歷了一段相當短暫的鼎盛時期，中方向非洲國家提供的貸款已經從最高點280億美元降至2019年疫情爆發前的70億美元，降幅高達75%。

評論稱，也許中國政府已經意識到，許多貧困國家也許並沒有能力償還貸款。

另「法蘭克福匯報」9月7日一篇題為「太大、太遠、太昂貴」的文章也表示，雖然中國官方仍在談論該倡議的顯著成就， 「但『一帶一路』昔日的勢頭已不復存在」。

文章說：「自2016年開始，中方的投資開始下降。自該倡議提出以來，發展中國家、新興國家欠中國的債務大約增加了兩倍。如今，在雙邊層面上，中國是發展中國家最大的債權國，中國自身也陷入了改革開放開始以來最嚴重的經濟危機。」

這篇文章指出，中國政府並沒有公布個別國家接受中國發展援助的數據。但已知的是，中國政府近年來大幅擴大了救助貸款的發放範圍，因為中國對外貸款中的大部分都面臨違約風險。

「在吉布地、甘比亞等國，中國持有超過一半國債。這究竟是增加了北京的政治影響力，還是使其更易受到『債務陷阱』的指責，也取決於西方提供怎樣的貸款條件。只是中國的金主熱潮時代已經結束」。

但也有德媒正面看待，專注於中國議題的網路媒體「China Table」9月6日刊登一篇文章，指「10年前，習近平在哈薩克宣布倡議時，幾乎沒有人意識到其重要性，同時懷疑聲音不絕於耳；10年後，習近平 『超額完成了他當時的目標』」。