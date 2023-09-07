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半年最大跌幅 中國8月外儲減近442億美元

記者謝守真／即時報導
中國8月外儲3.16兆美元，按月跌1.38%，創下半年最大跌幅。（香港中通社）
中國8月外儲3.16兆美元，按月跌1.38%，創下半年最大跌幅。（香港中通社）

中國人民銀行（中國央行）公布，8月外匯儲備為3.16兆美元，預期3.18兆美元，較7月底減少441.7億美元，降幅為1.38%，創下中國外匯儲備半年來最大單月降幅。

綜合陸媒報導，對於外匯儲備下降的原因，中國國家外匯局指出，2023年8月，受主要經濟體宏觀經濟數據、貨幣政策預期等因素影響，美元指數上漲，全球金融資產價格總體下跌。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模下降。中國經濟保持回升向好態勢，經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面沒有改變，有利於外匯儲備規模繼續保持基本穩定。

中國外匯局還表示，在美元升值的影響下，整個8月，人民幣兌美元中間價從7.1305貶值到7.1811，下降506點，貶值0.7個百分比。而人民兌對美元即期匯率則從7.1465貶值至7.2904，下跌1439點，累計貶值2%。它稱，在人民幣貶值的背景之下，外匯儲備在6月和7月連續兩個月增長，分別增加165億美元和112.72億美元。

另外，中國央行還公布，8月底中國黃金儲備為6,962萬盎司，相較7月底的6,869萬盎司增加93萬盎司，此為連續第10個月增加。而當月黃金儲備對應的美元價值則按月減1.4億至1,352.2億美元。

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