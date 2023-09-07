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華為Mate 60 Pro 供應商名單中有實有虛 中國晶片股熄火

記者黃雅慧／即時報導
華為日前推出新款旗艦手機Mate 60 Pro。（歐新社）
華為日前推出新款旗艦手機Mate 60 Pro。（歐新社）

中港兩市連漲多日的半導體晶片股7日熄火，中芯股價A股重挫8%、港股跌7%，外界認為與美議員指中芯國際供貨華為違反制裁有關；此外，第一財經核實財聯社日前報導暴露華為Mate 60 Pro 供應商名單中有實有虛。比如卓勝微、盟升電子等非華為供應商，可能削弱這波華為新機帶動的晶片股火力。

8月底以來，晶片股吸引市場關注，行情火熱。7日A股晶片股普遍回檔，寒武紀跌近10%，晶方科技、通富微電跌近5%、芯原股份跌逾6%。

一個訊息來自華為新款手機Mate 60系列晶片自製引起美方注意。眾議院外交委員會主席麥考爾質疑，中芯國際提供零件給華為，似乎違反美方的制裁政策，美國需要對其進行調查。

另一方面，華為Mate 60帶動的熱潮似乎正逐步回歸理性。第一財經指出，目前市場上流傳的供應鏈名單中並不完全是華為供應商，比如顯示模組光電子器件廠商聯創光電目前僅有少部分華為訂單。有些供應商如福蓉科技供應的是P系列而非Mate 60 Pro；另外如利和興、強瑞技術、奧海科技、東田微、翰博高新、杰美特、東睦股份、兆威機電與金龍機電等雖然有供貨華為，但不清楚有無供應Mate 60系列。

另外被視為華為概念股的捷榮科技近日暴漲，近七個交易日股價累積漲幅近100%。但界面新聞報導，查詢公開資料發現，當下捷榮技術的「含華量」已遠不及市場普遍認為的40%，並認為以六年前狀態衡量當前顯然不合適。

如果回歸產業面來看，中信證券分析，中國半導體上下游廠商開始國產化替代，中國半導體廠商有望迎機遇；信達證券則認為，半導體行業庫存去化明顯，終端需求逐漸回暖，且AI有望帶來行業新的增長動能，預計下半年半導體行業有望逐步開啟復甦周期。

華為 晶片 證券

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