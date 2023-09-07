我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

三家連鎖藥房價格比一比 哪家最便宜？

快看世界／這個廚房常用調味食材 竟有抗癌效果

義將退一帶一路？ 中商務部：願與義方深化互利合作

記者謝守真／即時報導
圖為中國商務部新發言人何亞東。（截自中國網直播）
圖為中國商務部新發言人何亞東。（截自中國網直播）

義大利副總理兼外長塔加尼剛結束訪華行，而塔加尼此行最為外界關注的焦點就是義大利是否要退出「一帶一路」。中國商務部7日僅回應，中方願與義大利一同，繼續深化互利合作，不斷挖掘貿易和投資的潛力，進一步豐富雙邊經貿合作的成果，推動中義全面戰略夥伴關係實現更大的發展。

據中國網消息指出，中國商務部於7日舉行9月份第一次例行記者會，有記者於會上問及，近日塔加尼結束了訪華之行，那麼意大利是否會退出「一帶一路」倡議是此次塔尼亞訪華外界所關注的焦點。塔加尼說，義大利加入「一帶一路」倡議是過去的決定，無論現在是退還是留都不針對中國。

對此，中國商務部首次亮相的新任發言人何亞東表示，中國和義大利分處古絲綢之路的兩端，雙邊擁有廣泛的共同利益和深厚的合作基礎。近年來，雙邊貿易連創新高，去年達到了近800億美元。義大利先後擔任過進博會、冬博會的主賓國。今年還作為唯一的主賓國，參加了第三屆消博會。雙方在船舶製造、海上風電、能源轉型、第三方市場合作這些領域不斷打造新亮點。這為兩國人民帶來了實實在在的好處。

何亞東稱，此次塔加尼訪華期間，中國商務部部長王文濤與其進行了友好、坦誠、務實的交流，雙方就進一步提升雙邊貿易水準，便利相互投資達成了諸多的共識。中方願與義方一道繼續深化互利合作，不斷挖掘貿易和投資的潛力，進一步豐富雙邊經貿合作的成果，推動中義全面戰略夥伴關係實現更大的發展。

此外，據中國商務部發言人束鈺婷介紹，何亞東是中國商務部政策研究室副主任，兼任商務部新聞發言人。她指出，何亞東長期從事國內外宏觀形勢和政策的研究分析，具有深厚的專業功底和良好的溝通能力。

商務部 義大利 一帶一路

上一則

暴雨襲東北一個月後 習近平前往哈爾濱看望災民

下一則

華為Mate 60 Pro 供應商名單中有實有虛 中國晶片股熄火

延伸閱讀

男籃世界盃／格拉祖列斯28分 拉脫維亞再退一強權

男籃世界盃／格拉祖列斯28分 拉脫維亞再退一強權
簽署到要退出 一帶一路在義大利發生了什麼事？

簽署到要退出 一帶一路在義大利發生了什麼事？
義大利「退群」成「帶路」10周年成果檢驗指標

義大利「退群」成「帶路」10周年成果檢驗指標
不續簽「一帶一路？義副總理會中商務部長 沒表態

不續簽「一帶一路？義副總理會中商務部長 沒表態

熱門新聞

中國男籃在世界盃籃球賽慘敗，一旁觀戰的中國籃球協會主席姚明也被拍到全程眉頭緊鎖。（取材自微博）

中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」

2023-09-02 22:42
人民幣持續走弱，在美華人新移民叫苦連天。（美聯社）

人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘

2023-08-31 14:51
高齡95歲的香港首富李嘉誠近日偕紅粉知己周凱旋現身慈山寺。（取自鳳凰網）

95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺

2023-08-30 13:27
中國國家主席習近平。(路透資料照)

日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責

2023-09-05 12:15
鄂爾多斯市達拉特太陽能基地。（新華社）

戈壁種電 「長出」一片片「藍色」森林 風沙變少羊變多

2023-09-01 02:00
圖為中國一對夫婦2月在深圳機場自拍留念。(新華社)

持紐西蘭護照回中國 10歲女被指「國籍衝突」引發熱議

2023-09-06 08:30

超人氣

更多 >
南加好市多驚現99元Dyson產品 兩折清倉竟藏這裡

南加好市多驚現99元Dyson產品 兩折清倉竟藏這裡
「他沒有任何白人成分」北卡大命案 高中校長種族言論惹議

「他沒有任何白人成分」北卡大命案 高中校長種族言論惹議
22歲Netflix工程師下班搭上Uber失蹤 屍體尋獲 死因曝光

22歲Netflix工程師下班搭上Uber失蹤 屍體尋獲 死因曝光
你的血型是哪兩個字？ A型是「調和」、這血型「單純」

你的血型是哪兩個字？ A型是「調和」、這血型「單純」
習被軟禁還遭元老斥責？美媒：「妄議中央」難度非常高

習被軟禁還遭元老斥責？美媒：「妄議中央」難度非常高