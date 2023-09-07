分析師：中國擴大禁用 iPhone 明年出貨或少2千萬支

Oppenheimer分析師預測，華為發布5G智慧機和中國大陸政府的禁令，可能會讓iPhone明年出貨量最多減少2千萬支。(美聯社)

根據華爾街日報等外媒，中國政府下令中央部會官員，工作時不得使用iPhone 或其他外國品牌手機，並不能攜帶iPhone進辦公室，且禁令可能會進一步擴大至國營企業和其他政府機構。分析師預測，iPhone明年出貨最多將因此減少2千萬支。

蘋果股價繼6日收跌近4%後，7日早盤一度再跌近5%。

Investing.com報導，中國是蘋果的重要市場，占整體營收的19%。Oppenheimer分析師表示：「政府禁令和華為 新5G 智慧機，是iPhone的重大事件，這兩件事相加，將帶動更多安卓用戶升級至華為，或iPhone用戶回頭使用華為。」

他們預測，華為的5G智慧機Mate 60 Pro，在iPhone 15的發布前夕推出，可能會讓iPhone的2024年出貨量減少1,000萬支，再加上中國政府禁令，明年的出貨減幅可能會擴大至1,500萬到2,000萬支。

美國銀行分析師也在客戶報告中寫道，倘若中國禁令通過並實施，對iPhone出貨影響將達500萬到1,000萬支。此外，若iPhone不能進入辦公室，衝擊會更大，許多中國用戶擁有並攜帶多支手機。