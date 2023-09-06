中國飛快的太陽能產業成長 將受制於電網侷限

中國太陽能裝置容量快速成長，卻已超過電網所能負荷。（美聯社）

中國太陽能產業的成長速度飛快，但在部分地區已超出電網所能負荷，可能拖累中國領先群倫的乾淨能源設備建置。

彭博資訊報導，中國部分地方政府已開始在日間時段、也就是太陽能發電量的尖峰期，限制發電量和調降電費。在前所未見的裝機潮下，電網侷限性的問題一一浮現，原因是這種潔淨能源發電量都集中在一天內的某個時段大爆發，導致電網難以消化。

彭博新能源財經估算，中國今年可望新增約210百萬瓩（GW）的太陽能裝置容量，已超越美國歷來的裝機量，更足以應付逾兩個英國的電力需求。全球最大太陽能設備製造商隆基綠能 科技董事長鐘寶申便已警告：「鑒於今年裝機量快速成長，電網侷限的問題會不斷出現。」他更預言，受限於電網發展的速度追不上再生能源，中國明、後兩年的太陽能成長率將趨緩。

在北京 當局的支持下，民宅和公司行號屋頂的太陽能面板裝機量激增，使山東等省分在午間須因應過高的發電量，迫使當地的電網祭出負電價，並要求太陽能設備的業主讓裝置離線，以避免電網過載。

隨著裝置容量不斷成長，電網侷限性的問題持續擴大。摩根士丹利指出，如今中國已有十個省分在午間調降電費。在山東和河北，地方政府把太陽能發電量限制在變電所八成的負載力。

雖然調降電費對家庭和產業有利，但太陽能發電業者的收入也隨之降低，影響其投資 意願。