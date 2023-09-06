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華為手機引反彈 美眾議員籲停止向華為、中芯出口技術

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華為手機引反彈 美眾議員籲停止向華為、中芯出口技術

編譯盧思綸 / 即時報導
美國眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格，要求美國商務部終止向華為和中芯國際出口所有技術。（路透）
美國眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格，要求美國商務部終止向華為和中芯國際出口所有技術。（路透）

眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格6日表示，中國通信設備巨頭華為上周推出新款旗艦機Mate 60 Pro，搭載中芯國際突破7奈米製程生產的晶片，有違反貿易限制的嫌疑，要求美國商務部終止向華為和中芯國際出口所有技術。

路透報導，以對北京採取鷹派立場聞名的美國共和黨眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）表示，「如果沒有美國科技，中芯國際不大可能生產出這款晶片，這有違反美國商務部出口管制條例（Foreign Direct Product Rule）的嫌疑。是時候終止向華為和中芯國際出口所有技術，明確表達任何藐視美國法律、危害美國國安的企業將無法取得我們的技術。」

2019年5月，美國商務部以國安問題為由將華為列入實體清單（entity list），要求美國及其他國家供應商須取得特別許可證才能向華為供貨；2020年12月，中芯因可能將先進技術用作軍事用途，同樣遭美方列入黑名單。實體清單意即將進行出口管制。

美國針對華為和中芯祭出貿易限制，意在禁止世界各國企業使用美國科技設備為華為製造晶片。

然而，就路透先前報導，華為和中芯的供應商已取得價值數十億美元許可證，其中約9成是用於向中芯銷售產品。

華為 商務部 晶片

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