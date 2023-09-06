遭中國網信辦重罰逾680萬美元 知網：堅決服從

中國國家網信辦重罰學術資料庫知網。（路透）

中國學術資料庫中國知網（CNKI），6日遭中國國家網信辦公告，因違反必要原則收集個人訊息、未經同意收集個人訊息等違法行為，被處人民幣5,000萬元罰款（約686萬美元）。知網發布聲明表示，「對此，我們誠懇接受，堅決服從」。

知網聲明指出，自2022年6月23日中國國家網信辦對知網展開網路安全審查以來，知網全力配合，堅持安全與發展並重，全面開展整改工作，進一步加強了網路安全、數據安全、個人訊息保護等各項建設。

聲明稱，感謝主管部門的檢查和指導，感謝社會公眾的批評和監督。今後將繼續夯實個人訊息保護、數據安全和網路安全管控體系，堅守服務科技創新、促進學術傳播、承擔社會責任的發展定位，努力為社會提供更加安全、合規的服務，以實際行動切實維護國家網路數據安全。

知網有中國最大學術資料庫之稱，但今年3月時曾因當局收緊數據監管，通知海外用戶限縮其使用權。

據中國國家網信辦6日通報，經查實，知網（CNKI）主要運營主體為同方知網（北京 ）技術有限公司、同方知網數字出版技術股份有限公司、《中國學術期刊（光盤版）》電子雜誌社有限公司三家公司，其運營的手機知網、知網閱讀等14款App 存在違反必要原則收集個人訊息、未經同意收集個人訊息、未公開或未明示收集使用規則、未提供帳號註銷功能、在用戶註銷帳號後未及時刪除用戶個人訊息等違法行為。