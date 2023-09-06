海葵颱風殘餘環流發威 福建福州等地嚴重淹水

海葵颱風5日清晨在中國福建南部登陸後，雖即減弱為熱帶低壓，但殘餘環流在福建境內造成災情。圖為福建福州市民6日行走在積水路段。香港中通社

海葵颱風5日清晨在中國福建南部登陸後，雖即減弱為熱帶低壓，但殘餘環流在福建境內造成災情。其中福州受災嚴重，城區直到今天仍有80多處積水；而隔鄰的寧德、莆田等地也有災情傳出。

綜合央視、中新社等媒體報導，海葵颱風侵襲台灣後，5日清晨先在福建東山登陸，不久又在廣東饒平二次登陸。雖然海葵登陸時已是輕度颱風，隨後減弱為熱帶性低氣壓，但福建沿海遠至北部的寧德、福州及中部的莆田等地降下大雨，部分地區更降下豪雨及大豪雨。

其中，從5日早上6時至今早6時，福州市倉山區蓋山鎮、城門鎮累積雨量都超過500毫米；蓋山鎮達548.9毫米，當地每小時雨量高達149.2毫米。而福州全市及轄下永泰縣的雨量，更創下歷史新高。

福州因此成為福建受災最嚴重的城市，光是城區就有80餘處淹水，路面積水最深達1.4公尺，更有車行地下道積水深度直逼4公尺。而全市受災人數達5.1萬人，其中3.6萬人被緊急轉移，受淹農田達4195公頃，倒塌房屋67間，直接經濟損失達人民幣5.521億元（約7572萬美元）。

根據網路訊息，福州市內有多個社區出現嚴重積水，大水漫流進入住宅樓房地下室，大批車輛被淹沒，路上可見到飄流而過的汽車，臨街的一樓店面及住家也遭大水漫入。郊區還有平房在大雨沖刷下倒塌，有的地方則有大量沙土隨大水漫入街道，導致車輛下半截被埋入沙土中。

除了福州，寧德、莆田等地也出現淹水災情，市區內大面積受淹。其中，寧德市區的一些社區附近山上有大量洪水 傾流而下，將民眾預先堆放的沙包全數沖走，導致社區嚴重淹水，連帶使大水漫入市區；而莆田一些地區則出現洪水險情，居民經由消防隊員緊急派遣橡皮艇疏散，才保住性命。