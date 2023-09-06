我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／白宮檢視華為新機、紐約市因無證客求救白宮

被動收入來源 理財專家說最常見是這四種

海葵颱風殘餘環流發威 福建福州等地嚴重淹水

中央社台北6日電
海葵颱風5日清晨在中國福建南部登陸後，雖即減弱為熱帶低壓，但殘餘環流在福建境內造成災情。圖為福建福州市民6日行走在積水路段。香港中通社
海葵颱風5日清晨在中國福建南部登陸後，雖即減弱為熱帶低壓，但殘餘環流在福建境內造成災情。圖為福建福州市民6日行走在積水路段。香港中通社

海葵颱風5日清晨在中國福建南部登陸後，雖即減弱為熱帶低壓，但殘餘環流在福建境內造成災情。其中福州受災嚴重，城區直到今天仍有80多處積水；而隔鄰的寧德、莆田等地也有災情傳出。

綜合央視、中新社等媒體報導，海葵颱風侵襲台灣後，5日清晨先在福建東山登陸，不久又在廣東饒平二次登陸。雖然海葵登陸時已是輕度颱風，隨後減弱為熱帶性低氣壓，但福建沿海遠至北部的寧德、福州及中部的莆田等地降下大雨，部分地區更降下豪雨及大豪雨。

其中，從5日早上6時至今早6時，福州市倉山區蓋山鎮、城門鎮累積雨量都超過500毫米；蓋山鎮達548.9毫米，當地每小時雨量高達149.2毫米。而福州全市及轄下永泰縣的雨量，更創下歷史新高。

福州因此成為福建受災最嚴重的城市，光是城區就有80餘處淹水，路面積水最深達1.4公尺，更有車行地下道積水深度直逼4公尺。而全市受災人數達5.1萬人，其中3.6萬人被緊急轉移，受淹農田達4195公頃，倒塌房屋67間，直接經濟損失達人民幣5.521億元（約7572萬美元）。

根據網路訊息，福州市內有多個社區出現嚴重積水，大水漫流進入住宅樓房地下室，大批車輛被淹沒，路上可見到飄流而過的汽車，臨街的一樓店面及住家也遭大水漫入。郊區還有平房在大雨沖刷下倒塌，有的地方則有大量沙土隨大水漫入街道，導致車輛下半截被埋入沙土中。

除了福州，寧德、莆田等地也出現淹水災情，市區內大面積受淹。其中，寧德市區的一些社區附近山上有大量洪水傾流而下，將民眾預先堆放的沙包全數沖走，導致社區嚴重淹水，連帶使大水漫入市區；而莆田一些地區則出現洪水險情，居民經由消防隊員緊急派遣橡皮艇疏散，才保住性命。

洪水

上一則

中國Ａ股起伏 瑞銀：外資流出原因有二

延伸閱讀

北卡維克郡籲 清積水防蚊蟲

北卡維克郡籲 清積水防蚊蟲
海葵颱風挾暴雨登福建 消防車墜河5人失聯

海葵颱風挾暴雨登福建 消防車墜河5人失聯
4小時橫穿台灣中央山脈 海葵颱風釀44傷

4小時橫穿台灣中央山脈 海葵颱風釀44傷
海葵撲台 近4年首個登陸颱風 國際線航班異動

海葵撲台 近4年首個登陸颱風 國際線航班異動

熱門新聞

高齡95歲的香港首富李嘉誠近日偕紅粉知己周凱旋現身慈山寺。（取自鳳凰網）

95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺

2023-08-30 13:27
中國男籃在世界盃籃球賽慘敗，一旁觀戰的中國籃球協會主席姚明也被拍到全程眉頭緊鎖。（取材自微博）

中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」

2023-09-02 22:42
人民幣持續走弱，在美華人新移民叫苦連天。（美聯社）

人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘

2023-08-31 14:51
中國國家主席習近平。(路透資料照)

日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責

2023-09-05 12:15
對方自稱是「上海嘉定警察局」的民警，因為小王在美國，對方提出通過skype軟件以視頻連線製作筆錄，圖為手機信息截圖。（取材自橙柿互動）

留美女兒突要300萬美元買房 母用「杭州方言」對談後急報警

2023-08-30 09:30
鄂爾多斯市達拉特太陽能基地。（新華社）

戈壁種電 「長出」一片片「藍色」森林 風沙變少羊變多

2023-09-01 02:00

超人氣

更多 >
別在「早上10點半」去麥當勞？前廚師揭意想不到內幕

別在「早上10點半」去麥當勞？前廚師揭意想不到內幕
不聯絡就變陌生人5星座 白羊要新鮮感 天秤追求這件事

不聯絡就變陌生人5星座 白羊要新鮮感 天秤追求這件事
父母年邁兒女啃老…台灣流沙中年在貧窮線掙扎 退休無期

父母年邁兒女啃老…台灣流沙中年在貧窮線掙扎 退休無期
血型vs.性格 A型分析高手 AB型用「這方法」看穿問題

血型vs.性格 A型分析高手 AB型用「這方法」看穿問題
中國安部揭祕：CIA首位死在海外間諜 73年前在中被擊斃

中國安部揭祕：CIA首位死在海外間諜 73年前在中被擊斃