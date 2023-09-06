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被動收入來源 理財專家說最常見是這四種

中國Ａ股起伏 瑞銀：外資流出原因有二

記者謝守真／即時報導
瑞銀指出，外資流出A股原因有二：一是中國經濟基本面相比此前預期落差；二是投資中國市場的風險收益相比海外成熟市場存在反差。（路透）
瑞銀指出，外資流出A股原因有二：一是中國經濟基本面相比此前預期落差；二是投資中國市場的風險收益相比海外成熟市場存在反差。（路透）

中國近來經濟陷入陣痛期，連帶影響其Ａ股表現。對此，瑞銀全球金融市場中國區主管房東明稱，或許近期長線外資對中國基本面仍有一定擔心，但只要他們關注度不減，隨著中國國內基本面出現好轉，相信有更多海外投資者重新將目光投向中國，而8月北上資金流出則更像是一個築底過程。

據證券時報網指出，瑞銀時隔三年於8月29日再次舉行實體A股研討會，約有500名相關人士及逾80家企業共同與會。房東明於會上稱，目前瑞銀的客戶或是海外投資者對中國經濟增長確實存在擔憂，但「投資者的關注度仍保持在較高水準」。他表示，瑞銀希望充分發揮橋樑作用，幫助更多頂尖的中國上市公司與海外投資者深度溝通。

針對目前外資從A股流出，房東明分析，主要原因有二：一是中國經濟基本面相比此前預期落差；二是投資中國市場的風險收益相比海外成熟市場存在反差。但他指出，從技術面來看，8月北上資金的流出更像是一個築底過程。瑞銀預估，今年北上資金仍會有人民幣3,000億元左右的淨流入。

另，房東明表示，從數據層面來看，目前全球前40大資管公司對中國股票的持倉，大約低配了兩個百分點，這顯示海外長線投資者對整個中國經濟、政策的預期顧慮仍存，持倉相對短期。他指出，同時這也代表接下來一段時間內，有關投資的判斷和分歧是會增加的，而目前外資最關注的主題仍集中在「中特辜」（具有中國特色的估值體系）、人工智慧、消費、新能源等核心板塊。

房東明認為，提振投資者信心，並非一蹴而就。近期推出的活躍資本市場相關政策可從交易端激勵市場的流動性。但，他提醒，對於中長線投資者而言，後續還需看到更多配套的行業政策，以紓解對相關企業表現和估值的顧慮，期待未來有更多「監管組合拳」。

此外，房東明提到，除了近期熱度較高的網路產業迎來重估機會，海外投資者也在聚焦高端製造、自主創新、硬核科技等中國境內領先的產業，並據相關產業估值進行投資策略的調整。

而由於中國擁有規模巨大的中產階級，房東明還稱，消費相關產業也是海外投資者持續關注的關鍵賽道。

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