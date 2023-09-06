香港也要推「夜經濟」 9/14西九文化區登場

跟隨中國的步伐，香港也要開始倡導「夜經濟」。圖爲香港夜市大排檔。（中通社）

香港 政府籌劃的夜經濟，由定名「香港夜繽紛」的活動，於9月14日拉開帷幕，但議論熱烈的香港夜市仍需時籌備，目標是在中秋節起舉辦。

香港餐飲業界的消息說，「香港夜繽紛」9月14日在西九文化區舉行，港府財政司司長陳茂波主持動禮，港府希望提出具特色和創意的構思，在香港市面營造熱鬧氣氛，吸引市民外出消費。

港府消息說，會分階推出夜經濟活動，財政司副司長黃偉綸稱「香港夜繽紛」活動並非一次性，會分階段推出不同活動，以吸引市民和遊客，及推動民間和商界參與。

香港餐飲聯會業協會會長黃家和說，港府牽頭夜經濟活動措施，包括由當局在灣仔海濱舉辦夜市，爭取設60至70個攤檔，設有美食區及手信區，另外會有文化和音樂表演。政府目標在中秋節起舉辦夜市，之後在周末或每月指定星期連續舉辦，當局正透過商會邀請飲食業界參與，初步計劃豁免攤檔租金 ，目前業界反應正面。

黃家和認為灣仔海濱交通連接尚算方便，亦不近民居，選址合適。因有飲食業擔心夜市會與餐廳「爭生意」，因此夜市定位會盡量售賣輕食，並加入不同活動元素，主要營業時間亦會避免與餐廳重疊，會讓市民趕及坐尾班車回家。期望舉辦夜市，配合商場延長營業時間，有助增加晚上市面人流，並令部分市民由北上改為在本地消費。

香港旅遊發展局說，將於未來數月舉辦一連串大型盛事，當中包括在晚間舉行大型活動，營造熱鬧節慶氣氛，吸引旅客和市民參與。其中10月於中環海濱復辦實體版「香港美酒佳餚巡禮」，11月會推出「香港繽紛冬日巡禮」及除夕舉行「香港跨年倒數」，並在維港舉辦煙花匯演。