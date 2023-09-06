華為新手機「吹過頭」引負面效應？ 官媒開始改口降溫

華為新款旗艦手機Mate 60 Pro推出後，在大陸引發一波搶購潮，甚至被認為是突破美國科技封鎖的具體象徵。路透

華為 上周發表新款旗艦手機Mate 60 Pro後，引發不少中國愛國民眾亢奮，舉國浸淫在突破美國科技封鎖的狂喜之中，但也導致美國可能進一步緊縮對中國科技輸出管控等負面效應。為此，中國官方媒體開始為華為新機所掀起的熱潮降溫，北京 經濟日報6日就發表評論文章稱，「說輕舟已過萬重山，或許還為時尚早」，要有「十年磨一劍」的精神，才可能實現突破。

在美國商務部長雷蒙多訪華之際，華為於8月29日推出新款旗艦手機Mate 60 Pro。而後有評測稱，華為這款新智慧型手機的網速已達到5G標準，因其搭載中國國產的「麒麟9000s晶片 」，更推升中國民眾的愛國情緒，認為中國人總算揚眉吐氣，突破了美國的封鎖。

若干官媒早前也從旁發出讚聲，如環球時報上周就發表社評：「雷蒙多該如何準確理解華為預售新機」，並稱華為新機足以證明，美國的極限打壓已經失敗。央視也引述專家意見稱，新機採用的晶片和零組件基本實現「國產化」。

但北京經濟日報6日發表的評論文章，主軸雖也是讚揚華為新機凸顯了中國晶片的突破與創新，但同時提出中國晶片「輕舟已過萬重山，或許還為時尚早」的言論，與其他官媒盡先前全力吹捧的論調相比，已有所保留。

文章表示，強調，先進晶片是當今重要技術的基礎，是推動人工智能等先進技術發展的驅動力，也是大國博弈的核心競爭力，這樣的關鍵核心技術「要不來、買不來、討不來」，唯有依靠自主創新。文章並提醒，創新要靠人才，更要有「十年磨一劍」的精神，才可能實現突破。

央視6日的報導也首度談論華為搭載的7奈米麒麟9000s晶片，與先進技術的「差距」。報導引述北京郵電大學教授呂廷傑的說法指出，此次華為完成了從0到1的進步，解決了5G智能手機先進的5G晶片問題，但必須承認距離最先進技術還有很大差距。

他表示，即將發布的iPhone 15系列已經用到4奈米晶片，「從7奈米到5奈米再到4奈米，不是一個線性的時間問題，複雜度會越來越高，需要一個很長、很艱難的研發過程」。

呂廷傑信心喊話稱，雖然外界分析中國與先進晶片的差距約還有3到5年的差距，「不過，這是西方國家根據他們的技術進步速度判斷的，而我國往往能用『中國速度』完成超越。」