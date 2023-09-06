華為新機突破封鎖？分析：5G技術成疑晶片過時

華為日前推出新款旗艦手機Mate 60 Pro。（歐新社）

華為 日前推出新款旗艦手機Mate 60 Pro，被中國輿論視為「突破美國封鎖」、「重返5G 技術」的象徵。但媒體報導，華為新手機是否具備真正意義上的5G技術仍有許多疑問，且其內置的中芯國際7奈米晶片 技術也屬過時產品。

此外，與以往的高調完全迥異的是，華為對Mate 60 Pro的發表，以及中國媒體及部分民眾「突破美國封鎖」的追捧，都表現得十分低調，因此引起各界的熱議、揣測及不同解讀。

美國之音（VOA）中文網6日報導，由於華為5G手機遭美國晶片管制生產受阻，2021年7月出廠的新手機甚至倒退為4G技術，這使得Mate 60 Pro是否真的屬於5G技術，受到中國甚至西方世界的關注。

綜合相關報導，中國用戶以自測的結果聲稱，華為這款手機接入無線網路後，雖然並不顯示4G或5G的訊號指示圖標，但其下載速度與5G手機旗鼓相當。日前彭博社記者在香港用這款手機搭配中國移動網路測試顯示，其網速可超過350Mbps。

但英國市場研究公司Radio Free Mobile創辦人、數位行動技術系統專家溫莎（Richard Windsor）向VOA指出，網路上常見的簡單速度測試，並不能完全證明華為這款手機具有5G連接能力。

溫莎指出，若使用「載波聚合」（carrier aggregation）技術，4G手機完全可能獲得那樣的傳輸速度。而5G的定義並不在於速度或吞吐量，而在於特定條件下的優質接收能力。

根據報導，電信技術資訊權威機構GSM Arena公布的Mate 60 Pro手機規格參數顯示，其無線通信技術規格為GSM/CDMA/HSPA/CDMA2000/LTE，並沒有作出具有5G技術的評斷。相比之下，蘋果、三星等主流智慧型手機是否具備5G技術，從規格參數中的訊息一目了然。

而各界也發現，在華為官網對Mate 60 Pro的介紹中，隻字未提任何5G的技術，即使是包裝上，也沒有任何5G字樣。因此有觀點認為，這是華為對此保持低調和隱晦的主要原因。

長年關注華為技術發展和市場行為的歐洲電信業諮詢商斯特蘭德諮詢（Strand Consult）執行長斯特蘭德（John Strand）直言，如果華為的新手機是一款採用中國先進晶片的5G手機，華為會昭告天下。「華為和中國從來不講謙虛，他們愛講故事」。

華為這款手機使用的中芯國際7奈米晶片「麒麟9000s」，也是外界關注的焦點。雖有測試報告認為，這款晶片在中國無法取得極紫外光（EUV）曝光機的情況下取得技術進步。但報導指出，許多分析認為這一結論被過分誇大。

分析認為，中芯2022年就證明具有製造7奈米晶片的能力，靠的是合格率和產出量都較低的過時技術，以上一代的深紫外光（DUV）設備，就能製造7奈米的晶片，但良率極為不佳，只有15%，更有傳言指中芯的7奈米晶片良率不到10%。

儘管如此，報導指出，在中國急於以舉國之力突破美國「卡脖子」制裁的困境下，上述已被其他半導體大廠證明低效的晶片製造策略，可能會得到中國的大力支持。

哥本哈根商學院副教授傅道格（Douglas Fuller）表示，如果以高效、大規模生產為評判標準，由華為旗下海思半導體設計、中芯國際製造的晶片，並不代表真正的進步。中國政府為這種低效的生產支付了大筆費用，對華為來說是不錯的買賣，但不是推進中國本土製造技術的明智方式。

分析指出，中芯的晶片製程技術，依舊落後國外競爭對手5年，而華為這款手機使用的麒麟9000s晶片，性能仍落後最新的手機晶片兩代。相形之下，蘋果的iPhone 14使用的是台積電4奈米晶片，而下周即將發表的iPhone 15，更將使用台積電最新的3奈米晶片。