瑞幸「醬香拿鐵」爆紅 引發中國消費降級討論

9月5日，北京市豐台區一家瑞幸咖啡店，一名消費者等待「醬香拿鐵」。（中新社）

中國平價咖啡 品牌瑞幸聯手茅台酒，推出醬香拿鐵，開賣首日收益即突破1億人民幣，直至現今仍熱銷。不過，這也引起了中國民眾消費降級的討論。

瑞幸咖啡（luckin coffee）是中國最大的連鎖咖啡品牌，與高檔奢侈茅台酒廠推出的新款飲品，成為中國現在最火的飲食話題。

醬香拿鐵要價19元人民幣（下同，約2.6美元）。根據商家介紹，該款飲品使用了白酒風味的厚奶，含有53度的貴州茅台酒，酒精濃度低於0.5%。

位於北京 光華路上的一家瑞幸門店店員表示，醬香拿鐵在今天上午9點時就售罄。

在外送平台「餓了嗎」查詢瑞幸咖啡，大部分的門店醬香咖啡都打上「已售罄」的圖標。

許多消費者在下午前來想購買，卻撲了個空。但是仍減少不了對醬香拿鐵的興趣，拿著手機對著商店裡的醬香拿鐵廣告拍照、討論。

有喝過的消費者說，這款咖啡嚐起來很甜。

在中國的社交平台上，許多網友曬出醬香拿鐵的照片，並開玩笑地問說，「一時間感覺自己又醒又醉又上頭」，或是詢問「喝了這一杯咖啡算不算是酒駕？」

不過，更多年輕人說的是，「這是人生的第一口茅台」。

一瓶500毫升的53度飛天茅台一般價值2000至3000人民幣。因此，對於年輕人而言，上千元的茅台喝不起，就買一杯「茅台咖啡」發個朋友圈，以19塊錢買來幾千的體驗。

陸媒南風窗就指出，此前是60元的茅台冰淇淋、29元的茅台雪糕，現在是19元的茅台咖啡，令「年輕人第一口的茅台」門檻越來越低，商家的噱頭滿足了很多人消費降級的需要。

而類似低價消費場景的火熱在現時中國不時上演。