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習近平說中國不稱霸 比利時漢學家：不誠實

中央社布魯塞爾5日專電
中國國家主席習近平。(新華社)
中國國家主席習近平。(新華社)

金磚國家擴張引起歐美警覺中國勢力向南半球延伸，比利時漢學家包登（Jeanne Boden）分析習近平欲建立的世界新秩序，提醒歐洲讀者留意中國「言與行之間，常有巨大差異」。

比利時主要荷語媒體「晨報」（De Morgen）今天刊出包登專訪，首先即在引言指出8月金磚國家峰會決定新增阿根廷、沙烏地阿拉伯等6國成員，而中國國家主席習近平是這組織「未經加冕的領導人」，代表習近平朝向「由中國來定調的世界秩序」目標更近一步。

習近平在今年3月揭露他對新秩序的想法，包括在「全球文明倡議」中說要「支持人類共同價值，和平、發展、公平、正義、民主、自由」。「晨報」為此請包登解惑「中國是在說我們（西方）希望它說的話嗎？中國真的想建立一個尊重所有個人差異的世界？」

包登表示，她在長期前往中國研究的經驗中學到，他們口中說的和實際做的之間存有鴻溝，「中國人常說西方人太公開、想法非黑即白，他們則更彈性、更實際，一個人可以同時信仰基督、佛教和（共產）黨，即便黨員被要求為無神論者」。

她說：「所以一個詞彙的意義可以與一切相關，當我讀到一些（中國的）東西，我會自動思考：檯面下的意思是什麼？」

包登舉中國公布的「反間諜法」為例，內容十分模糊，所以能夠被任意使用，「幾乎所有人都會被懷疑」。

還有習近平宣稱中國無意追求霸權或擴張，「但當你去看南海發生了什麼事…你就知道那些話不誠實」。

她也對習近平向南半球國家鼓吹前述價值訴求的言論感到訝異，因過去中國主要說詞多是「共同繁榮」、「中國可幫助你」這類。

包登認為，當習近平強調勿將自己價值觀強加他人、不搞意識形態對抗，等於「間接在攻擊西方推動的以法治為基礎的秩序，想要為他自己關於民主自由的詮釋爭取空間」，而這種從西方價值解放出來的想法，對南半球許多國家具吸引力。

她提醒，中南美洲、非洲等國家有許多人從中國找到反西方殖民主義的明燈，但他們只看到中國的宣傳，沒去瞭解中國在自己內部所做的正是殖民行為，例如新疆「正被慢慢的掐死」，與習近平宣稱的尊重多元文明恰恰相反。

包登寫過許多分析中國的著作，自許成為中國與歐洲的橋樑，但2019年她出版新書「中國宣傳蒙蔽世界」，她說寫書的過程很悲傷，因當時已明白將有許多年不可能再進入她所愛的中國，但無法讓自己停筆。

她告訴「晨報」，該書出版後她便自行決定不要入境中國，因為那裡的風險已「不是誰被准許進入，而是誰不被准許出來」。

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