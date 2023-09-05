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香港終審法院要求政府制定框架 承認同性伴侶關係

中央社香港5日綜合外電報導
「民間人權陣線」前召集人岑子杰。(路透)
「民間人權陣線」前召集人岑子杰。(路透)

香港終審法院今天裁定，政府應承認包括「民事結合」（civil union）等同性伴侶關係。儘管終院仍未授予同性伴侶完整婚姻權利，香港LGBTQ族群仍將此視為部分勝利。

法新社報導，過去10年來，這個前英國殖民地的LGBTQ維權人士已在法庭上取得多項勝利，逐步推翻政府在簽證、稅務和住房福利等方面的歧視性政策。

遭監禁的「民間人權陣線」前召集人岑子杰就港府拒絕承認海外同性婚姻註冊提出上訴一案，是香港終審法院首次直接審理同性婚姻案件。

終院判決，香港政府未履行其積極義務、確立「替代途徑」，以讓同性婚姻獲得法律承認，也沒有給予同性伴侶適當權利，此舉違反「人權法案」。

終院還下令港府制定一個承認同性婚姻的官方框架，如民事結合，使他們的基本社會需求合法化。

與此同時，終院駁回岑子杰要求承認其同性婚姻的請求，並稱香港法律賦予的平等權利不可被解讀為將憲法權利授予同性婚姻，也不等於應承認海外同性婚姻。

雖然LGBTQ維權活動在中國面臨政治挑戰，但香港社會對同性婚姻的支持度日益增加。

今年的一項民調發現，高達60%香港人支持同性婚姻，較10年前的38%明顯增加。

現年36歲的「民陣」前召集人岑子杰與美國籍伴侶於2013年前在紐約登記結婚，但其婚姻關係不被港府承認。他5年前提出司法覆核，挑戰政府違憲，最終敗訴，上訴後又遭高院駁回。

2022年8月，高院上訴庭頒布裁決稱，根據香港憲法，唯有異性戀伴侶可享婚姻自由。

岑子杰主張，香港禁止同婚，侵犯他的平等權；港府沒有提供例如民事結合等替代方法，除侵犯他的隱私權，也同樣侵犯他的平等權。

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