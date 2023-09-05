碧桂園持續自救 寬限期內支付2筆美元債利息

碧桂園趕在30天寬限期截止前，支付兩筆應於8月7日支付的美元債利息，合計2250萬美元。（路透）

中國最大民營房地產公司碧桂園 近期持續展開自救行動，今天趕在30天寬限期截止前，支付兩筆應於8月7日支付的美元債利息，合計2250萬美元。

中媒證券時報旗下新媒體「e公司」作上述報導。

這兩筆債券 均在新加坡 交易所上市，發行規模均為5億美元。其中一筆為票息4.2%、期限5.5年的可贖回債，將於2026年2月6日到期；另一筆為票息4.8%、期限10年的可贖回債，將於2030年8月6日到期。

至於其他面臨違約風險的債券，碧桂園2日對其發行的「16碧園05」發布公告，該債券展期方案已獲取通過所需要的足夠票數，本金展期3年，每個帳戶先付人民幣10萬元（下同，約1.3萬美元），到期償付利息。

8月底，碧桂園還祭出「債轉股」動作，宣布發行3.51億股新股，占發行後公司總股本的1.25%，發行價格為每股港幣0.77元。公告稱，此次認購股份的總代價港幣2.70億元將用於抵消碧桂園此前根據融資協議欠認購人的部分款項，公司將不會因本次認購事項而收取現金。

更早前的8月25日，碧桂園在港交所公告，將擁有的廣州亞運城項目26.67%股權出售給中海，總代價約12.9億元。出售事項所得款項目前主要擬用於集團保交樓等項目建設開支。這也被市場視為其自救的一大動作。

碧桂園近日披露的中期業績顯示，截至今年6月30日，公司總借貸下降至2579.1億元，相較去年年底下降4.9%，凈借貸比率50.1%。