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日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責

中央社北京5日綜合外電報導
中國國家主席習近平。(路透資料照)
中國國家主席習近平。(路透資料照)

「日經亞洲」（Nikkei Asia）社論撰稿人中澤克二撰文指出，消息人士透露，中國國家主席習近平在今夏北戴河會議上，因為國家方向問題遭到中共元老們斥責。

中澤克二（Katsuji Nakazawa）是東京的日經新聞高層人員和社論撰稿人。他曾在中國擔任7年特派記者，後來擔任中國分社社長，而且是2014年范恩-上田紀念國際記者獎（Vaughn-Ueda prize）得主。

他表示，中國國內政治出現了動盪跡象。中國外交部昨天宣布，習近平不會參與即將在印度舉行的20國集團（G20）峰會，國務院總理李強將代為出席。這將是習近平首次缺席G20峰會，他一向視此為中國最高領導人的重要會議。

中澤克二指出，中國國內政治動盪的前兆似乎在今夏北戴河會議就已浮現。這場閉門會議的非正式討論從未正式披露，但今年會議細節已開始浮上檯面。

他還寫道，簡而言之，這次會議與習近平2012年成為中共總書記以來舉行的過去10次北戴河會議感覺大不相同。

消息人士指稱，在今年北戴河會議上，一群退休中共元老以前所未有的方式斥責了習近平。根據收集到的消息，習近平之後向最親近幕僚們表達了他的沮喪。

這次北戴河會議是在中共最重要大老缺席情況下舉行，前國家主席江澤民已在去年11月去世，享耆壽96歲，習近平的前任、現年80歲的胡錦濤去年10月二十大被唐突護送出人民大會堂後，迄今很少露面。

中澤克二表示，對習近平而言，江、胡兩人的缺席本可能有助於創造理想局面，但事情並沒有那麼簡單。

中國經濟正以自1970年代末「改革開放」以來前所未見的方式衰退。房地產行業一片混亂，房產巨賈恆大集團的困境就是一個例證。青年失業率惡化的程度，已使中國當局今夏停止發布數據。

此外，中國火箭軍兩名高層將領遭到整肅解職的消息7月曝光後，軍方陷入騷亂。中國外長秦剛因不明原因被免職，對於中國外交部的臆測仍餘波盪漾。這些動盪讓許多在中國經濟崛起期間領導共產黨的元老們感到擔憂。

消息人士透露，在北戴河會議前，中共元老已先召開他們的會議，總結他們的意見，之後才傳達給當前領導人。上述會議可能是在北京郊區舉行。

之後，這些大老中只有幾人前往北戴河，向當前領導人傳達他們的共識。上述消息人士指稱，這場與包括習近平在內當前領導人的面會，為期一天。

中澤克二寫道，中共元老傳達的訊息主旨是，如果政治、經濟、社會動盪持續下去，沒有採取有效因應措施，中共可能失去公眾支持，對其統治構成威脅。

據悉，中共元老們說，不能再更亂了。這群大老的核心人物是前國家副主席曾慶紅，他是已故前主席江澤民的最親近幕僚之一。

現年84歲的曾慶紅在中共黨內仍具影響力，擁有廣大人脈。部分人士指稱，在江澤民死後，曾慶紅扮演了更重大角色。

前國家副主席曾慶紅。(Getty Images)
前國家副主席曾慶紅。(Getty Images)

據悉，習近平在出乎意料遭到中共元老嚴厲批評後，與他提拔的親近幕僚們窩在一起。根據已流出的消息，習近平表達了他的不滿，並將問題指向他的三位前任鄧小平、江澤民及胡錦濤。

據信，習近平說道：「過去3位領導人留下的所有問題都落在我的肩上。過去十年我一直在解決這些問題，但問題仍然沒有解決。罪責在我嗎？」

中國除了經濟陷入困境，對外關係也欠佳。中澤克二在文中指出，習近平避不參加G20峰會，很可能是為了避免丟面子。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

習近平 中共 江澤民

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