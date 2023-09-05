香港告別麥當勞咖啡？港媒：一次「自殺式營銷」

香港麥當勞宣布咖啡系列產品停售，港媒評論認為是自殺式行銷。（圖/取自麥當勞中國官網）

香港麥當勞 4日在手機應用程式宣布，麥當勞咖啡 退休。當日晚上18時，麥當勞咖啡包括冰/熱優質濃香咖啡及優質即磨咖啡均會停售，引發消費者熱議，同時調動民眾懷舊情感，也刺激麥當勞咖啡銷量。信報評論指出，香港麥咖啡的操作是通過宣布產品下架取得高效益的「自殺式行銷」。

正當香港民眾為了香港麥當勞咖啡將告別而產生緬懷之情時，4日稍晚，麥當勞在其facebook官方帳號宣布，香港的250家麥當勞咖啡將從5日開始，免費升級套餐為McCafé即磨黑咖啡。此外，還將推出優惠價格的即磨鮮奶咖啡。

信報評論稱，這是麥當勞一次產品升級的「自殺行銷」，心理效應有個狀態名為Loss-Aversion（損失迴避），意味人們對「失去的事物」賦予更高價值。通過宣布一款產品自殺，藉此取得「低成本，高效益」的行銷效果。

隨著香港麥當勞宣布咖啡產品調整，外界關注中國是否跟著調整。第一財經報導，中國麥當勞表示：「我們注意到近期麥當勞中國香港市場更新了咖啡菜單。中國的麥當勞目前沒有調整計劃，將持續提供鮮煮咖啡和麥咖啡現磨咖啡，例如當家產品『奶鐵』等，為顧客提供高品質的咖啡選擇。」值得注意的是，中國麥當勞說法是麥當勞香港市場「更新咖啡菜單」。

麥咖啡是麥當勞旗下專業手工咖啡品牌， 2022年9月麥咖啡曾公開表示，將蓄力更高速增長，預計2023年在中國新增約1,000家門店，大部分位於三線城市。

麥當勞咖啡的主要供應商捷榮國際成立於1932年，是一家主要從事提供咖啡及紅茶餐飲策劃服務的投資控股公司。其客戶包括中國和香港麥當勞專營店、吉野家、7-11、大家樂、大快活、翠華等。