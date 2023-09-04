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王毅會義副總理：一帶一路讓義國對華出口5年增長30%

中國新聞組／即時報導
中國外長王毅4日與義大利副總理兼外長塔加尼會談時表示，中歐沒有根本利害衝突，雙方合作大於分歧，共同利益超過彼此差異。中方願同歐方平等相待、坦誠交流。（取自中國外交部官網）
中國外長王毅4日與義大利副總理兼外長塔加尼會談時表示，中歐沒有根本利害衝突，雙方合作大於分歧，共同利益超過彼此差異。中方願同歐方平等相待、坦誠交流。（取自中國外交部官網）

中國外長王毅4日在北京出席中義政府委員會第11次聯席會議，並與到訪的義大利副總理兼外長塔加尼舉行會談。面對義大利可能退出「一帶一路」，王毅稱，兩國共建「一帶一路」合作碩果累累。過去5年，中義貿易額從500億美元增長至近800億美元，義大利對華出口增長約30%。

王毅並指出，依托上海進博會、海南消博會等平台，各類義大利優質商品走進中國千家萬戶。他強調，面對新形勢新機遇，中方願同義方堅持開放共贏，聚焦務實合作，促進包容互鑒，推動中義全面戰略夥伴關係實現更大發展。

塔加尼出訪中國前，2日在「歐洲諮詢聯盟-安博思」（European House Ambrosetti）經濟論壇上曾表示，義國4年前加入北京「一帶一路」後，至今兩國貿易改善的狀況並不如預期。

路透報導，塔加尼稱，「一帶一路」並未帶來預期的結果，義國政府將評估、國會也將決定是否繼續參與。

義大利與北京簽署的「一帶一路」備忘錄將於明年3月到期，外界普遍預期，義方恐將不續簽。

根據中國外交部新聞稿，王毅與塔加尼4日共同出席中義政府委員會第11次聯席會議，聽取雙方經濟財金、科技和綠色發展、人文三個組別代表匯報合作成果，並作總結發言。

王毅表示，近年來，在兩國各界共同努力下，中義關係保持高水平發展，走在中歐關係前列。王毅並對兩國關係提出三點建議：

一、堅持開放共贏。共同維護自由、開放的多邊貿易體系，維護全球產供鏈暢通穩定，；

二、聚焦務實合作。加緊落實經貿投資、電子商務等領域共識。共同支持合資合作大項目，適時召開經濟合作混委會和第三次財長對話，以即將舉辦的中義創新合作周為契機，加強智能製造、清潔能源、可持續交通、冬奧科技等合作；

三、推動包容互鑒。傳承「絲路精神」，堅持做東西方文明對話的橋樑。推動兩國更多地方結好，擴大互派留學生和校際交流，為雙方人員往來提供簽證等便利。

在與塔加尼的會談中，王毅說，中義都是文明古國，都是世界主要經濟體，中義還是全面戰略夥伴，兩國關係超越雙邊範疇，為中歐關係發展和世界和平穩定作出積極貢獻。

王毅指出，面對地緣政治等挑戰和干擾，中義應堅持互尊互信、開放合作、平等對話的正確相處之道；堅持中義關係的戰略性，爭取雙邊關係走在中歐關係前列；堅持中義合作的開放性，推動中國高質量發展同義大利經濟增長互促共進；堅持中義關係的文明性，以文明互鑒抵制文明衝突，弘揚全人類共同價值。

塔亞尼則表示，義方高度重視發展長期穩定的義中關係，願充分發揮義中全面戰略夥伴關係潛力，為兩國合作增添新內涵。義方將繼續恪守一個中國政策，期待同中方密切高層交往，加強各領域交流合作。義方願為歐中關係發展發揮積極作用。

中國外長王毅（右二）與義大利副總理兼外長塔加尼（左二），4日共同出席在北京舉行的...
中國外長王毅（右二）與義大利副總理兼外長塔加尼（左二），4日共同出席在北京舉行的中義政府委員會第11次聯席會議。（取自中國外交部官網）

王毅 義大利 一帶一路

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