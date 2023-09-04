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中國房市下行深度超預期 碧桂園8月銷售額年跌逾七成

記者黃雅慧／即時報導
中國房產巨頭碧桂園8月銷售數據年減逾七成。圖為一名雲南昆明工人走過碧桂園住宅樓的建築工地。(路透)
中國房產巨頭碧桂園8月銷售數據年減逾七成。圖為一名雲南昆明工人走過碧桂園住宅樓的建築工地。(路透)

中國房產巨頭碧桂園4日公布8月銷售數據，8月銷售金額人民幣79.8億元(約10.9億美元)，歸屬公司股東權益銷售建築面積為83萬平方公尺，分別年減72.4%及76%。疲弱的房市銷售額無疑讓碧桂園營運狀況雪上加霜。

今年前八月，碧桂園累計銷售金額人民幣1,487.8億元(約204.9億美元)。碧桂園在8月31日發布財報顯示，今年上半年碧桂園虧損人民幣489億元(約67.3億美元) ，去年同期獲利人民幣6.1億元(約3401萬美元)。

對於當前困境，碧桂園在財報中表示，2021年以來房地產行業外部環境發生巨大變化，雖然對本輪調整周期有所預判，但本次市場下行的深度和持續度依舊「超出預期」。公司未能及早做出更有力度的應對措施，未能洞見房地產市場供需關係已發生重大變化，對三四線及更低線城市投資比率過大、負債率壓降速度不夠等潛在風險的認識不夠深刻、化解行動不夠及時有力等都致使公司面臨著自成立以來的最大困難。

另一方面，碧桂園仍債務問題已出現曙光。碧桂園一筆2日到期的境內債「16碧園05」成功獲債權人批准，通過展期三年的方案。這意味碧桂園獲得喘息的空間與時間，能將人民幣39億元的未償本金支付期限，延長至2026年。

財聯社報導，「16碧園05」成為碧桂園旗下其他債券展期的「樣本」。知情人士表示，碧桂園有意對「21碧地03」等七檔債券展期三年，七檔債券餘額約人民幣103億元。

在境外債部分，港媒援引外媒知情人士稱，碧桂園最新已向債券持有人，支付4日到期、以馬來西亞令吉計價的債券利息。該報導碧桂園並向債權人告知，尚未支付8月7日到期的兩檔美元債利息，涉款合計2,250萬美元。上述兩筆債券均設有30日寬限期，若碧桂園未能在9月7日前還款，將被視為違約。

碧桂園 債券 房地產

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