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經濟持續走弱？中國8月外貿出口先行指數按年减少8.58

記者謝守真／即時報導
8月中國外貿出口先行指數快報年比下跌8.58。（路透）
8月中國外貿出口先行指數快報年比下跌8.58。（路透）

由於近來中國經濟疲軟，讓北京不得不頻頻「出手」推新措施。中國貿促會商業行業委員會與跨境電商B2B全球貿易金融科技平台XTransfer近期聯合發布「2023年8月中國外貿出口先行指數快報」，內容顯示8月中國先行指數為73.88，按月增加0.56，但按年减少8.58。

據港媒信報報導，該快報中指出，從貿易夥伴上來看，中國中小微外貿企業收款量最高前三大經濟體為美國、歐盟、東協。在出口品類方面，收款量前三強則分別為機電產品、賤金屬及其製品、紡織原料及紡織製品，而在平板電腦、鋼管及女士服裝則分列上述各細分品類第一。

報告中提到，中國中小微外貿企業於8月加速拓展新興市場，其主要傳統出口市場的美國、歐盟、英國，總計佔比從2022年同期的38.7%走升至40.6%。對南美國家出口則有較亮眼表現，其中，巴西及墨西哥收款量分別按年增長12個百分比和4個百分比。

對此，XTransfer創辦人兼執行長鄧國標表示，當前中國在外貿整體承壓的情況下，中小微企業憑藉敏銳嗅覺開拓新市場。透過大數據發現，南美正成為新的熱門出口目的地，但普遍存在資金收付鴻溝，與當地外匯管制有關，兌換美元門檻很高。

歐盟 北京 墨西哥

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