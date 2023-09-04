我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

空服員曝搭機「6種NG穿搭」：嚴重恐致命

彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤

新疆天池現水怪？官方展開調查 專家初判可能是這現象

記者黃雅慧／即時報導
新疆天山天池異物游動影片引發廣泛關注，許多網友猜測是「水怪」。(圖取自瀟湘晨報)
新疆天山天池異物游動影片引發廣泛關注，許多網友猜測是「水怪」。(圖取自瀟湘晨報)

中國一名遊客8月底在社交媒體上傳一段新疆天山天池異物游動影片引發廣泛關注，許多網友猜測是「水怪」。紅星新聞報導，新疆天山天池管委會工作人員聯繫上了該遊客，並於前兩天已經展開了調查，但影片看起來並不清晰，專業人士認為是波浪。

從網上影片可看到，平靜水面泛起一段浪花，疑似有一隻細長的生物露出背脊，該物體看起來正在平靜的水面游動，速度較快，隨即在10多秒後消失不見。該影片引發關注，短短幾天便有數百萬點閱量。

綜合中媒報導，該名遊客描述，當時聽到水中傳來疑似魚類游動拍打水面的聲音，然後尋聲看到約200公尺外「有一長條形的不明物體，感覺可能有15公尺長」。

紅星新聞報導，天池管委會工作人員說「我們野保科的負責人也在看，因為那個影片比較模糊，分辨不出它到底是什麼。」並表示這兩天有過調查。

工作人員稱，天山天池以前也出現過這種波浪引起的現象，但從未有過水怪一說。目前透過影片分析，主要判斷還是浪花，到底是什麼引起（浪花），還有待進一步研究。

一位熟悉天山天池的李姓導遊通過紅星新聞表示，天山天池每年結冰前夕都會出現類似波浪，就遊客拍攝的影片而言，她也認為只是水面泛起的浪花。

不過天池內存在生物，柳州晚報報導，有天池工作人員稱，天池已知的水生物有虹鱒魚等，其中長度超過1米的水生物，只有遊客和工作人員看到過，但都沒有留下清晰的照片和影片。

此外，也有網友表示可能是羅哲鮭魚。資料顯示，哲羅鮭魚是一種極其珍貴的大型肉食性凶猛魚類，青年期體長1-2公尺，成年期體長2-5公尺，其中的老壽星「巨無霸」可長至10餘公尺，重達1-2噸。

公開資料顯示，天山天池位於新疆阜康縣境內的博格達峰下的半山腰，東距烏魯木齊110公里，海拔1980公尺，是一個湖面呈半月形天然的高山湖泊。天山天池是中國國家級風景名勝區、國家5A級景區。

新疆 名勝

上一則

習近平為何不出席G20？分析：與美中、印中關係欠佳有關

下一則

經濟持續走弱？中國8月外貿出口先行指數按年减少8.58

延伸閱讀

中國電動車大軍壓境 專家：將分食歐洲市場大餅

中國電動車大軍壓境 專家：將分食歐洲市場大餅
13萬英畝農地售中企 德州富豪被罵叛國賊 被稱為「世紀交易」

13萬英畝農地售中企 德州富豪被罵叛國賊 被稱為「世紀交易」
幼兒運動量銳減影響發展 日本專家建議每日戶外活動2小時

幼兒運動量銳減影響發展 日本專家建議每日戶外活動2小時
中國修訂歷史課本納「左宗棠收復新疆」分析：遏制台獨

中國修訂歷史課本納「左宗棠收復新疆」分析：遏制台獨

熱門新聞

高齡95歲的香港首富李嘉誠近日偕紅粉知己周凱旋現身慈山寺。（取自鳳凰網）

95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺

2023-08-30 13:27
中國男籃在世界盃籃球賽慘敗，一旁觀戰的中國籃球協會主席姚明也被拍到全程眉頭緊鎖。（取材自微博）

中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」

2023-09-02 22:42
人民幣持續走弱，在美華人新移民叫苦連天。（美聯社）

人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘

2023-08-31 14:51
旅客分享他的行李被鎖上海關鎖。（取材自X平台）

入境中國注意 行李若被加「海關鎖」須受檢

2023-08-29 06:30
對方自稱是「上海嘉定警察局」的民警，因為小王在美國，對方提出通過skype軟件以視頻連線製作筆錄，圖為手機信息截圖。（取材自橙柿互動）

留美女兒突要300萬美元買房 母用「杭州方言」對談後急報警

2023-08-30 09:30
「中國好聲音」第一季錄影現場。（取材自微博）

「中國好聲音」10年熱潮被黑幕終結 何以至此？

2023-08-30 02:00

超人氣

更多 >
陳曉相戀8年悔婚 向古力娜扎撂狠話「當我死了吧」

陳曉相戀8年悔婚 向古力娜扎撂狠話「當我死了吧」
中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美

中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美
內華達州火人祭活動遇暴雨1死 逾7萬人受困泥濘場地

內華達州火人祭活動遇暴雨1死 逾7萬人受困泥濘場地
男籃世界盃／美國隊首敗 立陶宛「有高人指點」向里夫斯噴垃圾話

男籃世界盃／美國隊首敗 立陶宛「有高人指點」向里夫斯噴垃圾話
華人走線3個月來美 1天僅賺20元「一點都不後悔」

華人走線3個月來美 1天僅賺20元「一點都不後悔」