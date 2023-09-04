新疆天池現水怪？官方展開調查 專家初判可能是這現象

新疆天山天池異物游動影片引發廣泛關注，許多網友猜測是「水怪」。(圖取自瀟湘晨報)

中國一名遊客8月底在社交媒體上傳一段新疆 天山天池異物游動影片引發廣泛關注，許多網友猜測是「水怪」。紅星新聞報導，新疆天山天池管委會工作人員聯繫上了該遊客，並於前兩天已經展開了調查，但影片看起來並不清晰，專業人士認為是波浪。

從網上影片可看到，平靜水面泛起一段浪花，疑似有一隻細長的生物露出背脊，該物體看起來正在平靜的水面游動，速度較快，隨即在10多秒後消失不見。該影片引發關注，短短幾天便有數百萬點閱量。

綜合中媒報導，該名遊客描述，當時聽到水中傳來疑似魚類游動拍打水面的聲音，然後尋聲看到約200公尺外「有一長條形的不明物體，感覺可能有15公尺長」。

紅星新聞報導，天池管委會工作人員說「我們野保科的負責人也在看，因為那個影片比較模糊，分辨不出它到底是什麼。」並表示這兩天有過調查。

工作人員稱，天山天池以前也出現過這種波浪引起的現象，但從未有過水怪一說。目前透過影片分析，主要判斷還是浪花，到底是什麼引起（浪花），還有待進一步研究。

一位熟悉天山天池的李姓導遊通過紅星新聞表示，天山天池每年結冰前夕都會出現類似波浪，就遊客拍攝的影片而言，她也認為只是水面泛起的浪花。

不過天池內存在生物，柳州晚報報導，有天池工作人員稱，天池已知的水生物有虹鱒魚等，其中長度超過1米的水生物，只有遊客和工作人員看到過，但都沒有留下清晰的照片和影片。

此外，也有網友表示可能是羅哲鮭魚。資料顯示，哲羅鮭魚是一種極其珍貴的大型肉食性凶猛魚類，青年期體長1-2公尺，成年期體長2-5公尺，其中的老壽星「巨無霸」可長至10餘公尺，重達1-2噸。

公開資料顯示，天山天池位於新疆阜康縣境內的博格達峰下的半山腰，東距烏魯木齊110公里，海拔1980公尺，是一個湖面呈半月形天然的高山湖泊。天山天池是中國國家級風景名勝 區、國家5A級景區。