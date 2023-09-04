習近平為何不出席G20？分析：與美中、印中關係欠佳有關

中國外交部宣布，國務院總理李強將出席G20峰會。分析指出，習近平的缺席與中印、中美關係欠佳有關。(新華社)

中國外交部今宣布，國務院總理李強將出席G20峰會 。分析指出，習近平 的缺席與中印、中美關係欠佳有關，一方面是中印邊境問題雙方關係待緩和；另為中國不願創造「拜習會」機會。

20國集團（G20）峰會將於9月9日至10日在印度 新德里舉行。

清華大學亞洲政策中心副教授方天賜接受中央社採訪表示，由於邊境問題，目前中印關係還是不穩定狀態，中國領導人習近平、印度總理莫迪（Narendra Modi）先前雖有金磚峰會場邊會晤，中印雙邊關係仍有待緩和。

方天賜提到，日前中國公布「2023年版標準地圖」也讓印度跳腳，倘若習近平出席了G20峰會，勢必得面對抗議聲音，另也包括流亡藏人的抗議；對於印度政府來說，則必須承擔內部反彈壓力，推估這些都降低了習近平出席意願；加上俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）也宣布了不出席，習近平也可以順著宣布不出席。

方天賜認為習近平的缺席也和中美關係有關。他說，拜登（Joe Biden）總統期待在這個時機點與習近平會晤，中國則展現了較強硬態度，不願藉由G20峰會創造中美領導人會晤的機會；或許中美雙方尚有待談妥細節。

「由李強去印度也不是件壞事」，方天賜指出，習近平有既定公共印象，印度對於李強則是印象有限、了解不多，李強到訪印度，可透過與印度政治人物互動建立一個溝通管道；這也是相隔10年後，再有中國國務院總理到訪印度，上一次可回溯至2013年，時任中國國務院總理李克強為印度媒體留下幽默、親切的好印象。

方天賜表示，習近平不出席G20峰會，從印度角度來看，確實會予以負面解讀，「似乎很不給面子」，這是莫迪苦心經營的外交大戲，亟欲彰顯印度也是個強權，習近平、普亭的缺席使活動有些失色，「所以李強可以留下什麼印象就更加重要了」，或許李強有機會帶來中印關係好轉契機。

新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎告訴中央社，中國黨國決策高層高度不透明，習近平不出席G20峰會引起很多猜測，是否出於個人健康因素、或是國內局勢考量不出國、還是認為無法主導G20峰會所以選擇不去，這些留給外界很大想像空間。

他表示，習近平不出席G20峰會可能會讓其他出席國家和領導人質疑中國政府對於峰會的興趣；不過，習近平的缺席可以避免其和莫迪同席的尷尬場面，畢竟印度對於中國日前發表的2023年版標準地圖表達了不滿，這份地圖將兩國爭議疆域列為中國領土，「但是我不認為這會是習不出席的主要原因」。