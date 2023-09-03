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金融時報：中國4大銀行借了數十億美元給俄國 推人民幣上位

編譯季晶晶／綜合外電
金融時報報導，中國工商銀行在內中國四大銀行在截至3月底的14個月內，對俄羅斯的曝險由22億美元增至97億美元。（路透）
金融時報報導，中國工商銀行在內中國四大銀行在截至3月底的14個月內，對俄羅斯的曝險由22億美元增至97億美元。（路透）

金融時報（FT）報導，俄烏戰爭爆發後第一年、西方銀行業者因制裁措施撤出俄羅斯，中國四大銀行趁機填補市場空白，借了數十億美元給俄羅斯銀行，此舉是北京推動人民幣作為美元替代貨幣的其中一環。

根據基輔經濟學院為金融時報分析的俄羅斯央行資料，2022年初，中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行和中國農業銀行對俄羅斯銀行業的總曝險是22億美元，到今年3月底，增加到97億美元，是14個月前的四倍。

中國銀行的舉動代表俄羅斯改採人民幣、棄用美元或歐元當儲備貨幣的轉變其中一部分。

人民幣交易增加凸顯俄國經濟轉向中國大陸。兩國貿易在2022年達到創紀錄的1,850億美元。俄烏戰爭之前，俄羅斯的出口付款有超過60%用的是現被當局稱為「有毒貨幣」的美元和歐元等，人民幣的占比不到1%。如今，「有毒貨幣」占出口付款的比率不到一半，人民幣占比是16%。

上述的14個月間，對俄羅斯曝險最高的外國銀行，奧地利的Raiffeisen銀行，在俄資產增加逾40%，由205億美元增至292億美元。Raiffeisen表示，正在研究撤出俄羅斯市場的方法，自3月以來已減少資產到255億美元。

Raiffeisen銀行是少數幾家仍在俄羅斯維持重要影響力的西方銀行之一。歐洲央行（ECB）正增強施壓其監管的放貸業者撤出俄國。但克里姆林宮去年夏天宣布的改革措施使外國銀行更難出售在俄子公司。

俄羅斯 貨幣 央行

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