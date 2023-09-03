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中國抵制日料理 卻發現日本鰻大多是中國產

記者黃雅慧／即時報導
日式鰻魚飯主要材料日本鰻，日本多從中國、台灣進口。(記者林伯東／攝影)
日式鰻魚飯主要材料日本鰻，日本多從中國、台灣進口。(記者林伯東／攝影)

日本啟動核汙水排海後，引發中國漁民擔憂。中國企業家報導，雖然該事件讓中國日料店業績腰斬，但也是在這段時間，更多人後知後覺地發現，中國餐桌甚至包括日本餐桌上的「日式鰻魚」，原來大多產自中國。事實上，台灣也有養殖，日本多向中國、台灣進口。

中國國產鰻魚品牌九里京的總經理、「鰻魚之鄉」福建省福清人鄭晨星表示，核汙染水事件後，他與人合資的日料店生意與之前相比已經直接腰斬。但或是出於以後的海產品還能不能吃的擔憂，或是受主播不停「科普」的影響，九里京的直播間在排海事件發生後的一周，成交額較上周翻了七倍。

而這銷量的市場變化或正來自於「日本鰻」之鄉真面目的揭露。「日本鰻鱺是一種鰻魚品種的學名，並非指鰻魚產自日本」，廣東遠宏水產集團有限公司辦公室主任徐愛寧通過中國企業家指出，目前市場上流通的日本鰻，幾乎都產自中國，最主要的產地是他所在的廣東省台山市。日式鰻魚飯，主要用的是日本鰻魚。

公開資料顯示，日本鰻（Anguilla japonica）又稱為白鰻，分類學上屬於鰻鱺科鰻鱺屬，為淡水鰻。除了中國以外，台灣也有養殖。台灣養殖業目前飼養的鰻鱺屬物種，也以日本鰻為大宗，日本也向台灣進口日本鰻。

2020年年底時任福清市商務局局長的李豐均曾公開透露：福建福清這個縣級市鰻魚養殖產量就約佔全國的四分之一。他還表示，福清鰻魚飼料生產、烤鰻加工和出口創匯等多項指標均居全國領先位置。

海關統計數據顯示，2023年上半年中國活鰻出口9034.44噸，出口金額1.46億美元，分別年增35.07%和18.24%。但烤鰻出口有所降低，2023年上半年烤鰻出口2.87萬噸，年減1.83%；出口金額5.14億美元，年減16.43%。

近兩年，依賴於出口的鰻魚正「游回」中國國內，轉內銷。隨著鰻魚產品研發的不斷推進，以及鰻魚產品銷售渠道在電商、新零售、商超等線上線下全面鋪開，國內消費還在升溫。2023年上半年，中國烤鰻共消費8,500噸左右。

日本 核汙水 電商

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