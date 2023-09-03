外媒：恆大許家印事必躬親敢給高薪 也自我放縱

中國恆大董事會主席許家印。(香港中通社)

路透報導，鋼廠工人出身的恆大 集團負責人許家印，事必躬親、敢給員工高薪、有時自我放縱，且擁有一個外表出眾的女性助理團隊。但在債台高築下，恆大近年來卻要求員工購買集團金融產品以支應債務。

路透這則長篇調查報導指出，許家印1996年創立恆大後初期，是以借錢買地、建房前就賣房、用所得現金還款並為下一個建案提供資金的模式，作為他的生財之道，讓他從一名來自農村的鋼鐵廠工人，一躍成為曾經擁有數百億美元資產的亞洲首富，恆大也成為中國龐大的房地產帝國。

據4名恆大前雇員及一名瞭解恆大的人士表示，許家印是個雄心勃勃的商人，對員工要求很高，在債權人面前很有魅力，有時「自我放縱」。他還擁有一個由女性私人助理組成的團隊，而她們中的一些人「主要是因為外表而被雇傭」。

另據三名了解內情的人士透露，許家印若前往香港 ，常會與當地的商業大亨們打牌，談投資 ，並在香港菁英會員專享且高價的皇朝會（Dynasty Club）用餐，享用燕窩、魚翅等美食。

還有一名曾為許家印工作的人提到，在恆大的全盛時期，許家印在廣州的俱樂部會所招待客戶時，至少兩次玩起「扔現金娛樂的遊戲」，且「看著女助理從地板上撿鈔票」。

但許家印也是個參與公司各層面運作的企業主。一名前恆大員工說，恆大不但所有土地收購都要由他親自批准，還親自協助製作廣告口號，甚至對字體和大小都很挑剔。同時，員工諸如著裝不得體等輕微違規，他也要罰款。恆大「一切都是自上而下的，沒有人質疑他的要求」。

不過，對接受許家印風格的員工而言，恆大的明顯優點就是豐厚的薪酬。據就業網站數據，2018年恆大的平均月薪達1萬5666元（人民幣，下同，約2158美元），對照官方數據，這一數目大約是房產業月均薪資的三倍；而成功爭取到銀行貸款的團隊，最高可獲得貸款總額1%的獎金。

隨著債務負擔加重，恆大採取了更多手段來籌集資金。據1名前恆大員工透露及路透社看到的文件顯示，直到2016年，至少有一家恆大子公司鼓勵部分員工購買集團金融商品，為房地產開發提供資金。這名前員工更說，有些人被要求將半數薪水購買這類金融商品。若沒有達標，獎金將被削減。

如今，在中國房市陷入困境下，恆大至2021年總負債已達3000億美元，今年上半年虧損人民幣330億元，去年同期則已虧損人民幣664億元。8月28日，停牌17個月的恆大終於在香港恢復交易，卻遭到投資者大量拋售，股價大跌79%，市值損失了22億美元。

對於64歲的許家印來說，恆大的衰落已經毀掉了他的個人淨資產數百億美元，不得不瘋狂變賣企業資產來償債。恆大先前已表示，集團正面臨超過2200起訴訟案件，截至今年6月的涉案金額已達約人民幣5350億元。

報導直指，恆大集團的故事，揭示了一個中國房地產巨頭企業的內部運作方式，這種發展軌跡也反映了中國房市的命運。房市曾是中國經濟成長的主要推動力，現在卻是導致經濟下滑的主要因素之一。

美國美奇金投資咨詢公司（J Capital Research）聯合創辦人兼研究總監Anne Stevenson-Yang表示，恆大的房產是被作為「投機性投資出售，而不是作為供居住的房子」，人們購買是因為他們認為會升值。因此，只有人們不斷地買房，這場信心遊戲才能繼續下去。

但中國大眾的信心正在枯竭。中國另一家地產商碧桂園也出現了大筆債務違約，進一步打擊了中國的房市。而

中國房產業債務危機的惡化，更導致中國國家主席習近平主席及其政策面臨重大挑戰，除了影響中國經濟，可能蔓延至中國金融業和其他經濟領域的危機，正為全球市場帶來壓力。