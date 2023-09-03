我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中網瘋傳日本前官員「乾杯」核汙水後癌逝 本人出面闢謠

傳被郭台銘找當「最美副總統」 林志玲回應了

外媒：恆大許家印事必躬親敢給高薪 也自我放縱

中央社台北3日電
中國恆大董事會主席許家印。(香港中通社)
中國恆大董事會主席許家印。(香港中通社)

路透報導，鋼廠工人出身的恆大集團負責人許家印，事必躬親、敢給員工高薪、有時自我放縱，且擁有一個外表出眾的女性助理團隊。但在債台高築下，恆大近年來卻要求員工購買集團金融產品以支應債務。

路透這則長篇調查報導指出，許家印1996年創立恆大後初期，是以借錢買地、建房前就賣房、用所得現金還款並為下一個建案提供資金的模式，作為他的生財之道，讓他從一名來自農村的鋼鐵廠工人，一躍成為曾經擁有數百億美元資產的亞洲首富，恆大也成為中國龐大的房地產帝國。

據4名恆大前雇員及一名瞭解恆大的人士表示，許家印是個雄心勃勃的商人，對員工要求很高，在債權人面前很有魅力，有時「自我放縱」。他還擁有一個由女性私人助理組成的團隊，而她們中的一些人「主要是因為外表而被雇傭」。

另據三名了解內情的人士透露，許家印若前往香港，常會與當地的商業大亨們打牌，談投資，並在香港菁英會員專享且高價的皇朝會（Dynasty Club）用餐，享用燕窩、魚翅等美食。

還有一名曾為許家印工作的人提到，在恆大的全盛時期，許家印在廣州的俱樂部會所招待客戶時，至少兩次玩起「扔現金娛樂的遊戲」，且「看著女助理從地板上撿鈔票」。

但許家印也是個參與公司各層面運作的企業主。一名前恆大員工說，恆大不但所有土地收購都要由他親自批准，還親自協助製作廣告口號，甚至對字體和大小都很挑剔。同時，員工諸如著裝不得體等輕微違規，他也要罰款。恆大「一切都是自上而下的，沒有人質疑他的要求」。

不過，對接受許家印風格的員工而言，恆大的明顯優點就是豐厚的薪酬。據就業網站數據，2018年恆大的平均月薪達1萬5666元（人民幣，下同，約2158美元），對照官方數據，這一數目大約是房產業月均薪資的三倍；而成功爭取到銀行貸款的團隊，最高可獲得貸款總額1%的獎金。

隨著債務負擔加重，恆大採取了更多手段來籌集資金。據1名前恆大員工透露及路透社看到的文件顯示，直到2016年，至少有一家恆大子公司鼓勵部分員工購買集團金融商品，為房地產開發提供資金。這名前員工更說，有些人被要求將半數薪水購買這類金融商品。若沒有達標，獎金將被削減。

如今，在中國房市陷入困境下，恆大至2021年總負債已達3000億美元，今年上半年虧損人民幣330億元，去年同期則已虧損人民幣664億元。8月28日，停牌17個月的恆大終於在香港恢復交易，卻遭到投資者大量拋售，股價大跌79%，市值損失了22億美元。

對於64歲的許家印來說，恆大的衰落已經毀掉了他的個人淨資產數百億美元，不得不瘋狂變賣企業資產來償債。恆大先前已表示，集團正面臨超過2200起訴訟案件，截至今年6月的涉案金額已達約人民幣5350億元。

報導直指，恆大集團的故事，揭示了一個中國房地產巨頭企業的內部運作方式，這種發展軌跡也反映了中國房市的命運。房市曾是中國經濟成長的主要推動力，現在卻是導致經濟下滑的主要因素之一。

美國美奇金投資咨詢公司（J Capital Research）聯合創辦人兼研究總監Anne Stevenson-Yang表示，恆大的房產是被作為「投機性投資出售，而不是作為供居住的房子」，人們購買是因為他們認為會升值。因此，只有人們不斷地買房，這場信心遊戲才能繼續下去。

但中國大眾的信心正在枯竭。中國另一家地產商碧桂園也出現了大筆債務違約，進一步打擊了中國的房市。而

中國房產業債務危機的惡化，更導致中國國家主席習近平主席及其政策面臨重大挑戰，除了影響中國經濟，可能蔓延至中國金融業和其他經濟領域的危機，正為全球市場帶來壓力。

恆大 投資 香港

上一則

中證監官員信心喊話：中股一定會有更健康的明天

下一則

中國騷擾電話 東京都政府罐頭中文語音系統接招

延伸閱讀

恒大因處置公司資產難 無法展開本月兌付

恒大因處置公司資產難 無法展開本月兌付
恒大停牌17個月恢復交易 股價暴跌逾86%

恒大停牌17個月恢復交易 股價暴跌逾86%
恒大總負債2.39兆 半年虧損392.5億

恒大總負債2.39兆 半年虧損392.5億
中國恒大復牌前公告：集團總負債逾3279億美元

中國恒大復牌前公告：集團總負債逾3279億美元

熱門新聞

高齡95歲的香港首富李嘉誠近日偕紅粉知己周凱旋現身慈山寺。（取自鳳凰網）

95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺

2023-08-30 13:27
人民幣持續走弱，在美華人新移民叫苦連天。（美聯社）

人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘

2023-08-31 14:51
旅客分享他的行李被鎖上海關鎖。（取材自X平台）

入境中國注意 行李若被加「海關鎖」須受檢

2023-08-29 06:30
對方自稱是「上海嘉定警察局」的民警，因為小王在美國，對方提出通過skype軟件以視頻連線製作筆錄，圖為手機信息截圖。（取材自橙柿互動）

留美女兒突要300萬美元買房 母用「杭州方言」對談後急報警

2023-08-30 09:30
中國男籃在世界盃籃球賽慘敗，一旁觀戰的中國籃球協會主席姚明也被拍到全程眉頭緊鎖。（取材自微博）

中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」

2023-09-02 22:42
「中國好聲音」第一季錄影現場。（取材自微博）

「中國好聲音」10年熱潮被黑幕終結 何以至此？

2023-08-30 02:00

超人氣

更多 >
中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」

中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」
甄妮自爆「港姐曾是我家小三」 當年報導竟指向她

甄妮自爆「港姐曾是我家小三」 當年報導竟指向她
華人博士生下毒後 鄰居一家枕頭、排水孔上全是掉髮

華人博士生下毒後 鄰居一家枕頭、排水孔上全是掉髮
美關切華為新機：坐實「制裁華為加速中國技術升級」？

美關切華為新機：坐實「制裁華為加速中國技術升級」？
「Moving異能」高允貞故意曬黑 心疼老爸柳承龍動作戲

「Moving異能」高允貞故意曬黑 心疼老爸柳承龍動作戲