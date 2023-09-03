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中證監官員信心喊話：中股一定會有更健康的明天

記者謝守真／即時報導
中國證監會首席律師焦津洪稱，相信投資者信心一定會加快恢復，中國股市一定會有一個更健康的明天。（中新社）
中國證監會首席律師焦津洪稱，相信投資者信心一定會加快恢復，中國股市一定會有一個更健康的明天。（中新社）

A股近來上下起伏搖擺，對此，中國證監會首席律師焦津洪指出，當前國際、中國境內經濟形勢複雜嚴峻，資本市場面臨較大的風險挑戰，證監會從加快投資端改革、提高上市公司投資的吸引率、優化完善交易機制等方面提出了活躍資本市場、提振投資者信心的一攬子政策措施。

他並信心喊話，相信投資者信心一定會加快恢復，中國股市一定會有一個更健康的明天。

綜合中媒報導，中國央行、證監會、金管總局、外匯局等3日召開會議。焦津洪於會上稱，「信心比黃金更重要」，中國經濟具有重大的發展韌性和潛力，具有國際競爭優勢的新產業和新企業不斷湧現。他認為，當前國際和中國境內經濟形勢嚴峻複雜，資本市場面臨較大的風險挑戰，但也更有機遇。

焦津洪表示，加強資本市場法治建設，嚴格監管執法是建設中國特色現代資本市場的重要內容。下一步，中證監將努力以健全的法治和強有力的監管執法提振投資者信心。

對此，焦津洪指出，一是持續健全資本市場法治體系。二是完善資本市場監管執法體制機制。三是創新監管方式方法，持續完善監管的工具箱。四是提升監管科技化水準，加快監管科技平台建設。五是不斷強化投資者保護力度，堅持把投資者保護理念貫穿資本市場監管全鏈條，推動中國特色集體訴訟常態化開展，統籌運用行政和解先行賠付、責令回購等制度措施，豐富持股行權支持訴訟示範判決等實踐，切實保護投資者的合法權益。

此外，焦津洪還提到，近年來，證監會強化資本市場監管執法，「零容忍」打擊違法違規行為，持續淨化市場生態，堅持抓早抓小，強化日常監管。

今年以來，中證監展開上市公司財務「洗澡」專項整治，對32家公司立案調查，發現問題整改率超過95%；強化年報審計監管，235家上市公司年報被出具「非標」意見；加強證券基金機構現場檢查，開展行業文化建設專項治理，針對內部治理、績效考核、員工管理等相對薄弱領域，加強規範管理，從快從嚴處理違法違規機構和責任人員。

投資 央行 證券

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