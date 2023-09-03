中駐美大使謝鋒：君有咖啡我有茶 各有存在的理由

中國駐美大使謝鋒當地時間2日表示，「君有咖啡我有茶，各有存在的理由」，文明差異不應成為衝突的根源，而應成為進步的動力。（圖／取自中國駐美大使館）

中國駐美大使謝鋒 近日出席第21屆華盛頓中國文化節致詞時表示，中美都是多個民族並存、多種文化融合的國家。他說，「君有咖啡 我有茶」，各有存在的理由，文明差異不應成為衝突的根源，而應成為進步的動力。

據中國駐美大使館官網消息指出，謝鋒在致詞中稱，華盛頓中國文化節已經走過20個春秋，成為一年一度的文化盛事，為美國民眾讀懂中國打開了窗口，為兩國人民相知相親架設了橋梁。

謝鋒指出，中華文明是連續的，是世上唯一綿延5000多年未曾中斷的文明；中華文明是創新的，始終在繼承中不斷發展、處變中不斷昇華；中華文明是統一的，崇尚團結統一是福、分裂動盪是禍，台灣是中國的台灣，兩岸同胞血脈相連；中華文明是包容的，借鑒吸收一切人類優秀文明成果；中華文明是和平的，2000年前修築的長城是防禦性的，1000年前開闢絲綢之路運送的是茶葉和瓷器。

謝鋒表示，中美都是多個民族並存、多種文化融合的國家，都生活著勤勞智慧勇敢、自尊自信自強的人民。500多萬在美華僑華人 傳承中華民族優秀傳統，為當地經濟社會發展作出重要貢獻。「君有咖啡我有茶，各有存在的理由」，文明差異不應成為衝突的根源，而應成為進步的動力。

謝鋒重申，「陽光有七種顏色，世界也是多姿多彩的」。歷史走向進步還是倒退，各國走向繁榮還是衝突，很大程度取決於如何看待和處理不同文明之間的差異。「讓我們用善於發現美的眼睛、開放包容的心懷，打破交流壁壘、拉緊文化紐帶，減少誤解與分歧、增進理解與友誼，為中美關係發展注入更多暖流和動力」。

另，據中新網報導，包括美國總統拜登、馬里蘭州州長摩爾、華盛頓市長鮑澤等人分別向該活動致上賀信。

據悉，第21屆華盛頓中國文化節是由華盛頓華人社區聯盟、華盛頓地區同鄉會聯合會、中國大專院校校友會聯合會等多個華僑華人社團聯合主辦。該活動現場設置40多個展位，透過多角度、立體化展示中華文化，包括中國特色美食、書法、畫臉譜、捏面人等活動。