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香港風後交通恢復 機場旅客滯留仍多

香港特派員李春/香港即時報導
隨著颱風蘇拉逐漸遠離，香港國際機場的進出港航班陸續恢復。圖為2日下午機場出發大廳內休息及往來的旅客。（中新社）
隨著颱風蘇拉逐漸遠離，香港國際機場的進出港航班陸續恢復。圖為2日下午機場出發大廳內休息及往來的旅客。（中新社）

颱風「蘇拉」遠離香港，香港天文台2日下午摘下八號風球後，海陸空交逐步恢復運營。香港機場全日要處理480個航班，滯留旅客多，機場有航空公司櫃位排起長龍，禁區內候機旅客一度有逾2百人滯留。

香港機場管理局說，隨著颱風蘇拉影響消減，2日全日將處理約480航班起降。不少旅客在離港大堂等著辦理登機手續，其中有旅客聲稱已滯留香港機場數日。

港府民航處處長廖志勇、機管局行政總裁林天福等人，中午到機場離境大堂視察復飛情況。香港機管局說，過去一晚約有1百至2百多位中轉旅客滯留在機場禁區，機場兩條跑道2日晚將維持運作，預計2日至3日兩天能夠完全疏導受颱風影響的航班旅客。

有運營台北至香港航線的幾間航空公司中，香港航空說2日的40多班航班下午開始陸續恢復。香港快運表示，2日共有20班早上十時前航班取消，早上十時後，有至少23班次需要更改出發時間，下午2時陸續恢復運作，3日亦會加開航班疏導旅客。大灣區航空所有離港航班仍然取消或延遲，隨著颱風遠離香港，2日晚稍後外站航班可陸續返港，3日整體航班逐漸恢復。

在香港機場，餐廳、便利店和貨幣兌換店正常營業，有來自台北準備乘高鐵到中國的遊客指，雖然航班未有取消，但高鐵服務尚未恢復，感到不便。有滯留香港機場一天一夜的旅客說，晚上機場的快餐店和便利店依然營業，亦有工作人員向過夜旅客提供水和毛毯。

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