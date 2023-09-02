微信「這內容」收回時間延長至3小時 上班族讚實用

近日有不少網友發文稱「微信撤回延長到了3小時」，引起熱議。（取自中國青年網）

社交通訊軟體「微信 」除了是現代人平時與親友聯絡的工具，也常作為工作聯繫用的平台，不少使用者都發生過誤傳訊息的尷尬時刻。原本微信設有2分鐘的訊息收回時間，但近日有不少網友發文稱「微信撤回延長到了3小時」，引起熱議。

中國青年網報導，騰訊客服對此回應表示，「微信7.0.10及以上版本可在三小時內操作撤回文件，包括Word、Excel、PPT等文檔」。此外，「只支持撤回兩分鐘之內發送的消息，撤回後雙方都可看到提示。只支持撤回語音、文字、圖片、視頻、名片、位置、文件、分享的連接消息」。

意即工作常傳輸的Word、Excel、PPT等文件檔案，收回時間確認延長至3小時，而文字、語音、圖片等訊息則維持原先2分鐘的收回時長。

有網友實測後發現，文件撤回之後，對方也會看到相關提醒，提示撤回的是一條消息，沒有顯示文件字樣，也不會顯示撤回時間。

對此，許多網友紛紛表示這項新功能對於上班族尤其實用，因為未來發現文檔中的錯誤可以及時地撤回。有網友說，「以後不用怕發錯文件社死了」、「這個太有用了，有時候發錯啥，自己還沒注意的時候，想撤回都不行，尷尬的都想扣個洞」。

值得注意的是，前段時間有傳聞指微信將推出「公務員專供版」，稱打破微信以往的撤回時限，由原本的2分鐘延長至2小時，且部分高層的撤回時間可延長至2天。對此，騰訊公關總監張軍已否認了傳聞的真實性，並表示「這玩笑開大了」。