我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國近億人處於糖尿病前期 最常忽略這些症狀

婦人二手店花4元買畫 價格竟飆漲3萬7千多倍

彭博：華為新旗艦機測試網速超快、媲美新iPhone

編譯湯淑君／綜合外電
華為最近低調推出新旗艦智慧手機Mate 60 Pro，吸引上海民眾圍觀。(歐新社)
華為最近低調推出新旗艦智慧手機Mate 60 Pro，吸引上海民眾圍觀。(歐新社)

彭博資訊報導，中國手機大廠華為（Huawei）最近推出最新款智慧手機，經過眾多測試後顯示，華為新款手機的網速媲美蘋果最新系列iPhone機款，被中國標榜成「從美國重重技術制裁中突圍」的一大突破。

根據彭博新聞（Bloomberg News）測試結果，華為這款單價逾900美元的新旗艦智慧手機，頻寬近似於其他5G手機，呼應中國部部落格貼文及社群媒體上傳影片的說法，即這款新手機具備5G功能。

這款Mate 60 Pro華為手機本周低調開賣，與華為往常新品推出時敲鑼打鼓的宣傳大異其趣，但仍激起中國民眾愛國熱忱，號稱能突破美國制裁、展現中國科技實力。總部在深圳的華為，一直是美國以國安顧慮為由對中企貿易制裁的靶心。

在香港搭配中國移動（China Mobile）無線網路的測試結果顯示，華為Mate 60 Pro智慧手機網速超過350Mbps，即每妙傳輸的百萬位元數（megabits-per-second）；以這支手機上傳影片至微博，速度更接近1Gbps，或每秒10億位元（Gb）。

彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）認為，華為Mate 60採用的新5G晶片，可能是由中國晶片製造商中芯（SMIC）製造，「標誌著中國半導體進步的一大里程碑」。

這款新旗艦機採用哪些無線傳輸所需的關鍵晶片，目前不得而知。

Sanford C. Bernste分析師Mark Li指出，拆解後得知，這款手機之所以能達成高速，可能歸功於先進的封裝，以及其他導致額外功耗的步驟；這些晶片的成本也許比中國境外來得高昂，但華為可能自行吸收。

Berenberg分析師Tammy Qiu和Meha Pau推測，Mate 60採用的射頻晶片（radio chip），應該是中國頂尖晶片製造商中芯所製，用的是14奈米或更先進的製程技術。

華為表示，Mate 60 Pro是「歷來最強大的Mate機款」，但拒絕透露處理器規格或製造時地。使用者介面是以華為自家Harmony OS為基礎，未提及採用的無線標準。

華為 晶片 5G

上一則

美國軍援台灣 中國國台辦：螳臂當車 不自量力

下一則

非洲朋友擴圈 習近平宣布和貝南建立戰略夥伴關係

延伸閱讀

華為今年上半年利潤年增218% 研發費用年增4%

華為今年上半年利潤年增218% 研發費用年增4%
蘋果iPhone 15「瘦身有成」重量比iPhone 14 Plus更輕

蘋果iPhone 15「瘦身有成」重量比iPhone 14 Plus更輕
華為全球首發「捅破天」代表作 傳9月新機可打衛星電話

華為全球首發「捅破天」代表作 傳9月新機可打衛星電話
華為捅破天 9月新手機可打衛星電話

華為捅破天 9月新手機可打衛星電話

熱門新聞

高齡95歲的香港首富李嘉誠近日偕紅粉知己周凱旋現身慈山寺。（取自鳳凰網）

95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺

2023-08-30 13:27
旅客分享他的行李被鎖上海關鎖。（取材自X平台）

入境中國注意 行李若被加「海關鎖」須受檢

2023-08-29 06:30
人民幣持續走弱，在美華人新移民叫苦連天。（美聯社）

人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘

2023-08-31 14:51
對方自稱是「上海嘉定警察局」的民警，因為小王在美國，對方提出通過skype軟件以視頻連線製作筆錄，圖為手機信息截圖。（取材自橙柿互動）

留美女兒突要300萬美元買房 母用「杭州方言」對談後急報警

2023-08-30 09:30
華為9月新手機可打衛星電話。Getty Images

華為捅破天 9月新手機可打衛星電話

2023-08-24 15:31
中國去年12月突然取消清零政策後不久，多個城市極力應對染疫人數激增、藥品短缺，及醫院病房和火葬場人滿為患。圖為北京一間醫院急診室今年1月擠滿等著看病的病人。（Getty Images）

中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡

2023-08-25 08:36

超人氣

更多 >
人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘

人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘
沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應

沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應
華人機場兩次遭「小費攻擊」 被機場廣播瘋狂點名

華人機場兩次遭「小費攻擊」 被機場廣播瘋狂點名
升高血壓 這種食物對腎臟最糟

升高血壓 這種食物對腎臟最糟
紐約華女深夜遭推落軌 「月台那麼多人 為何偏偏是我？」

紐約華女深夜遭推落軌 「月台那麼多人 為何偏偏是我？」