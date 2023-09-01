彭博：華為新旗艦機測試網速超快、媲美新iPhone

華為最近低調推出新旗艦智慧手機Mate 60 Pro，吸引上海民眾圍觀。(歐新社)

彭博資訊報導，中國手機大廠華為 （Huawei）最近推出最新款智慧手機，經過眾多測試後顯示，華為新款手機的網速媲美蘋果最新系列iPhone機款，被中國標榜成「從美國重重技術制裁中突圍」的一大突破。

根據彭博新聞（Bloomberg News）測試結果，華為這款單價逾900美元的新旗艦智慧手機，頻寬近似於其他5G 手機，呼應中國部部落格貼文及社群媒體上傳影片的說法，即這款新手機具備5G功能。

這款Mate 60 Pro華為手機本周低調開賣，與華為往常新品推出時敲鑼打鼓的宣傳大異其趣，但仍激起中國民眾愛國熱忱，號稱能突破美國制裁、展現中國科技實力。總部在深圳的華為，一直是美國以國安顧慮為由對中企貿易制裁的靶心。

在香港搭配中國移動（China Mobile）無線網路的測試結果顯示，華為Mate 60 Pro智慧手機網速超過350Mbps，即每妙傳輸的百萬位元數（megabits-per-second）；以這支手機上傳影片至微博，速度更接近1Gbps，或每秒10億位元（Gb）。

彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）認為，華為Mate 60採用的新5G晶片 ，可能是由中國晶片製造商中芯（SMIC）製造，「標誌著中國半導體進步的一大里程碑」。

這款新旗艦機採用哪些無線傳輸所需的關鍵晶片，目前不得而知。

Sanford C. Bernste分析師Mark Li指出，拆解後得知，這款手機之所以能達成高速，可能歸功於先進的封裝，以及其他導致額外功耗的步驟；這些晶片的成本也許比中國境外來得高昂，但華為可能自行吸收。

Berenberg分析師Tammy Qiu和Meha Pau推測，Mate 60採用的射頻晶片（radio chip），應該是中國頂尖晶片製造商中芯所製，用的是14奈米或更先進的製程技術。

華為表示，Mate 60 Pro是「歷來最強大的Mate機款」，但拒絕透露處理器規格或製造時地。使用者介面是以華為自家Harmony OS為基礎，未提及採用的無線標準。