美國軍援台灣 中國國台辦：螳臂當車 不自量力

中國國台辦發言人陳斌華1日晚間以答記者問形式表示，堅決反對美方向台灣提供武器。（中國國台辦提供）

聯邦政府8月30日依照外國軍事融資計畫，宣布向台灣提供8,000萬美元的軍援，也是中美斷交(中華民國 )後首度對台提供軍援，受到國際關注，而中國各個部門也接連表示反對立場。除中國國防部 、外交部之外，最新消息是國台辦1日發聲敦促美方「恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定」，立即停止向台灣提供武器，並強調民進黨 政府買美國武器是「螳臂當車，不自量力」。

中國國台辦發言人陳斌華1日晚間以答記者問表示，中國堅決反對美方向台灣提供武器，敦促美方「恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定」，立即停止向台灣提供武器。他批評，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，不斷花台灣老百姓的血汗錢從美國購買武器，企圖「以武謀獨」，為其謀「獨」挑釁壯膽，「其所作所為只會讓台灣更加兵凶戰危，只會讓台灣同胞更加憂心忡忡」。

陳斌華重申，「螳臂當車，不自量力。無論民進黨當局從美國買多少武器，都動搖不了我們解決台灣問題、完成國家統一的堅定意志，都抵擋不了我們粉碎『台獨』圖謀、維護國家主權的強大能力」。

此前，中國外交部發言人汪文斌已於8月31日就此指出，美國「嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是『八．一七』公報規定，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，損害中國主權和安全利益，危害台海和平穩定，向『台獨』分裂勢力發出嚴重錯誤信號」。中國對此強烈不滿、堅決反對。

汪文斌要求美國「停止借任何名義、以任何方式加強美台軍事聯繫和武裝台灣，停止製造台海局勢緊張因素，停止縱容支持『台獨』分裂勢力『以武謀獨』」。

中國國防部發言人吳謙也在同日的記者會上強調，「台灣安全靠的是一個中國原則下兩岸同胞的共同努力，而絕不是依仗美國援台售台武器」。吳謙指，美對台軍援軍售，「養肥的只是美軍工複合體，損害的卻是台灣同胞的安全與福祉。對此，解放軍將一如既往採取一切必要措施予以堅決反制」。