我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

赴中餐館用餐 結帳未被歸還信用卡 華人遭盜刷數千元

舊金山華裔房東Veritas傳售75公寓大樓 選定買家

李強將出席東協系列會議 爭議新版地圖成焦點

記者陳宥菘／即時報導
中國國務院總理李強將於9月5日至8日出席在印尼雅加達舉行的東亞合作領導人系列會議，並對印尼進行正式訪問。（路透）
中國國務院總理李強將於9月5日至8日出席在印尼雅加達舉行的東亞合作領導人系列會議，並對印尼進行正式訪問。（路透）

中國外交部發言人汪文斌1日宣布，應東盟（台灣稱「東協」）輪值主席國印尼總統佐科威邀請，中國國務院總理李強將於9月5日至8日出席在印尼雅加達舉行的東亞合作領導人系列會議，並對印尼進行正式訪問。

汪文斌指出，李強將參與的會議包含第26次中國－東盟（10+1）領導人會議、第26次東盟與中日韓（10+3）領導人會議，以及第18屆東亞峰會（EAS）。

值得注意的是，中國自然資源部近日公布「2023年版標準地圖」，將台灣、南海諸島，以及中印之間存有主權爭議的地區都劃入中國版圖，引發印度、馬來西亞、印尼、菲律賓等國不滿。有分析認為，中國選在東協峰會召開前發表此地圖，是欲使領土主權議題成為談論焦點，同時向與會者施壓。

第43屆東協領袖峰會預計9月5日至7日登場，期間將舉辦東協中國峰會、東協美國峰會及東亞峰會等會議。

過去，中國皆以國務院總理為代表出席東亞合作領導人系列會議。李強此行也將是他自今年3月上任後的第二次出訪，李強在今年6月18日至23日出訪德國和法國。

值得一提的是，美國白宮近日宣布，美國總統拜登將不會參加東協領袖峰會的系列會議，而由美國副總統賀錦麗代表出席，拜登則預計赴印度參加7日至10日的G20峰會，並轉往越南訪問。

美國之音報導引述觀察人士分析指出，在中美摩擦加劇之際，拜登對東協相關峰會不重視，顯示美國在東南亞的區域外交政策上更重視雙邊關係，而非多邊關係，這或也可能導致一些東協國家更向北京靠近。

李強 印尼 拜登

上一則

義大利外長塔亞尼應邀訪中晤王毅 料談退出一帶一路

延伸閱讀

習近平料缺席G20峰會 拜習會落空 拜登仍盼習參加

習近平料缺席G20峰會 拜習會落空 拜登仍盼習參加
白宮：拜登、習近平無計畫G20會談 11月APEC可能會面

白宮：拜登、習近平無計畫G20會談 11月APEC可能會面
急了…民主黨自由派促拜登「端牛肉」 別只顧打反川牌

急了…民主黨自由派促拜登「端牛肉」 別只顧打反川牌
大西洋城機場擬當移民收容所 市長氣炸

大西洋城機場擬當移民收容所 市長氣炸

熱門新聞

高齡95歲的香港首富李嘉誠近日偕紅粉知己周凱旋現身慈山寺。（取自鳳凰網）

95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺

2023-08-30 13:27
華為9月新手機可打衛星電話。Getty Images

華為捅破天 9月新手機可打衛星電話

2023-08-24 15:31
旅客分享他的行李被鎖上海關鎖。（取材自X平台）

入境中國注意 行李若被加「海關鎖」須受檢

2023-08-29 06:30
對方自稱是「上海嘉定警察局」的民警，因為小王在美國，對方提出通過skype軟件以視頻連線製作筆錄，圖為手機信息截圖。（取材自橙柿互動）

留美女兒突要300萬美元買房 母用「杭州方言」對談後急報警

2023-08-30 09:30
中國去年12月突然取消清零政策後不久，多個城市極力應對染疫人數激增、藥品短缺，及醫院病房和火葬場人滿為患。圖為北京一間醫院急診室今年1月擠滿等著看病的病人。（Getty Images）

中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡

2023-08-25 08:36
人民幣持續走弱，在美華人新移民叫苦連天。（美聯社）

人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘

2023-08-31 14:51

超人氣

更多 >
人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘

人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘
小心這10款車 10萬哩後毛病多

小心這10款車 10萬哩後毛病多

沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應

沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應
維持血糖穩定 營養師：這兩種飲料最佳

維持血糖穩定 營養師：這兩種飲料最佳
華人機場兩次遭「小費攻擊」 被機場廣播瘋狂點名

華人機場兩次遭「小費攻擊」 被機場廣播瘋狂點名