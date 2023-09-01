我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

相伴11年愛犬被搶走 華女夜不能寐 出重金尋線索

作業錯誤 多州兒童喪失「白卡」資格 數百萬人受影響

中國使館控遭日本人電話騷擾 稱「內容激進具攻擊性」

記者陳宥菘／即時報導
日本啟動核汙水排海計畫後，中國駐日使館指控接到大量來自日本的騷擾電話，並透露一些人在電話中情緒激動，言語用詞極具攻擊性。圖為香港抗議日本排海計畫的活動。（路透）
日本啟動核汙水排海計畫後，中國駐日使館指控接到大量來自日本的騷擾電話，並透露一些人在電話中情緒激動，言語用詞極具攻擊性。圖為香港抗議日本排海計畫的活動。（路透）

日本政府上月24日啟動福島核汙染水排海計畫後，中國反日情緒高漲，兩國衝突亦隨之升溫，雙方使館互控對方人民打騷擾電話。中國駐日使館工作人員近日首度透露相關騷擾內容，指一些人在電話中情緒激動，言語用詞極具攻擊性。

中國官媒中國日報網報導，一名中國駐日使館工作人員稱，自日本8月24日啟動福島核汙水排海後，駐日使館工作電話及部分館員個人電話接到大量顯示為日本當地打來的騷擾電話。一些人在電話中情緒激動，言語用詞極具攻擊性。與此同時，使館部分傳真機也收到內容十分激進的信件。

上述工作人員表示，部分右翼反華勢力到中國駐日使館大門前滋擾鬧事，造成使館正常辦公秩序受到很大影響。對此，使館已強烈要求日本政府及警方切實採取措施予以應對。使館也再次提醒在日中國公民及企業時刻注意自身安全。

中國駐日大使吳江浩日前指出，中方敦促日方依法處置，切實保障中國使領館館舍、人員及在日機構、企業、公民和來日中國遊客人身安全。

除了中國使館指控遭到日方騷擾，此前，日本駐中國大使館也表示，自從啟動核處理水排海計畫後，有大量來自中國的騷擾電話打到日本的政府部門、企業與餐廳，甚至發現有疑似中國網友號召民眾集體打電話給日本。日本外務省事務次官岡野正敬並對此向吳江浩表示抗議。

日本 大使館 核汙水

上一則

恒大因處置公司資產難 無法展開本月兌付

延伸閱讀

美駐日大使訪福島 料美將在世貿組織力挺日本

美駐日大使訪福島 料美將在世貿組織力挺日本
美媒：央視旗下帳號 發布日本核處理水假訊息

美媒：央視旗下帳號 發布日本核處理水假訊息
日相岸田大啖福島生魚片 讚「安全又美味」

日相岸田大啖福島生魚片 讚「安全又美味」
日本購買力 逼近53年低點

日本購買力 逼近53年低點

熱門新聞

高齡95歲的香港首富李嘉誠近日偕紅粉知己周凱旋現身慈山寺。（取自鳳凰網）

95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺

2023-08-30 13:27
華為9月新手機可打衛星電話。Getty Images

華為捅破天 9月新手機可打衛星電話

2023-08-24 15:31
旅客分享他的行李被鎖上海關鎖。（取材自X平台）

入境中國注意 行李若被加「海關鎖」須受檢

2023-08-29 06:30
對方自稱是「上海嘉定警察局」的民警，因為小王在美國，對方提出通過skype軟件以視頻連線製作筆錄，圖為手機信息截圖。（取材自橙柿互動）

留美女兒突要300萬美元買房 母用「杭州方言」對談後急報警

2023-08-30 09:30
中國去年12月突然取消清零政策後不久，多個城市極力應對染疫人數激增、藥品短缺，及醫院病房和火葬場人滿為患。圖為北京一間醫院急診室今年1月擠滿等著看病的病人。（Getty Images）

中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡

2023-08-25 08:36
人民幣持續走弱，在美華人新移民叫苦連天。（美聯社）

人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘

2023-08-31 14:51

超人氣

更多 >
人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘

人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘
小心這10款車 10萬哩後毛病多

小心這10款車 10萬哩後毛病多

維持血糖穩定 營養師：這兩種飲料最佳

維持血糖穩定 營養師：這兩種飲料最佳
華人機場兩次遭「小費攻擊」 被機場廣播瘋狂點名

華人機場兩次遭「小費攻擊」 被機場廣播瘋狂點名
沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應

沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應