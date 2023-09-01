中國使館控遭日本人電話騷擾 稱「內容激進具攻擊性」

日本啟動核汙水排海計畫後，中國駐日使館指控接到大量來自日本的騷擾電話，並透露一些人在電話中情緒激動，言語用詞極具攻擊性。圖為香港抗議日本排海計畫的活動。（路透）

日本 政府上月24日啟動福島核汙染水排海計畫後，中國反日情緒高漲，兩國衝突亦隨之升溫，雙方使館互控對方人民打騷擾電話。中國駐日使館工作人員近日首度透露相關騷擾內容，指一些人在電話中情緒激動，言語用詞極具攻擊性。

中國官媒中國日報網報導，一名中國駐日使館工作人員稱，自日本8月24日啟動福島核汙水 排海後，駐日使館工作電話及部分館員個人電話接到大量顯示為日本當地打來的騷擾電話。一些人在電話中情緒激動，言語用詞極具攻擊性。與此同時，使館部分傳真機也收到內容十分激進的信件。

上述工作人員表示，部分右翼反華勢力到中國駐日使館大門前滋擾鬧事，造成使館正常辦公秩序受到很大影響。對此，使館已強烈要求日本政府及警方切實採取措施予以應對。使館也再次提醒在日中國公民及企業時刻注意自身安全。

中國駐日大使吳江浩日前指出，中方敦促日方依法處置，切實保障中國使領館館舍、人員及在日機構、企業、公民和來日中國遊客人身安全。

除了中國使館指控遭到日方騷擾，此前，日本駐中國大使館 也表示，自從啟動核處理水排海計畫後，有大量來自中國的騷擾電話打到日本的政府部門、企業與餐廳，甚至發現有疑似中國網友號召民眾集體打電話給日本。日本外務省事務次官岡野正敬並對此向吳江浩表示抗議。