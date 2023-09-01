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關鍵債權人表決前 穆迪調降碧桂園信用評等

中央社／北京31日綜合外電報導
碧桂園集團深陷債務危機，連續遭國際信評機構穆迪、惠譽降評級。（路透）
碧桂園集團深陷債務危機，連續遭國際信評機構穆迪、惠譽降評級。（路透）

國際信評機構穆迪（Moody's）今天調降碧桂園信用評等，目前這家債台高築的中國房地產開發商正與債權人談判，以避免債務違約。

法新社報導，中國房地產業經歷前所未見的危機之際，這家向來被視為財務穩定的房地產業巨擘今年8月初時，曾兩度無法支付利息。

若在9月初的30天寬限期到期前仍未付款，碧桂園面臨違約風險。

碧桂園還必須償還39億元人民幣（約5.4億美元）債券貸款，未來幾天即將到期。

根據彭博（Bloomberg）報導，債券持有人必須於晚間10點針對一項延後付款的提議進行表決。

碧桂園未立即就表決結果置評。這項表決原訂8月25日進行，但到最後一刻決定延期。

彭博事後引述私人債權人討論報導，31日的表決再延後24小時。

穆迪在31日表決截止時間的前幾個小時表示，將碧桂園信評由Caa1調降至Ca，表示其債務款項「具高度投機性，且很可能或非常接近違約」。

穆迪高級副總裁曾啟賢（Kaven Tsang）指出：「調降信評和展望負向，反映碧桂園流動性吃緊和違約風險升高，以及公司債券持有人的追償前景可能黯淡。」

根據穆迪，碧桂園料想將「沒有足夠的內部現金來源，以應對即將到期的海外發行債券」。

按去年銷售業績，碧桂園為中國最大房地產開發商。穆迪此前調降碧桂園信評是在8月10日，將其信評由B1降至Caa1。

碧桂園8月30日公布財報，上半年共虧損489億元人民幣，讓外界對這家公司可能出現災難性違約深感憂慮。穆迪在碧桂園公布半年報隔天調降其信評。

截至2022年底，碧桂園負債估計達1.43兆元人民幣。

碧桂園 房地產 債券

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