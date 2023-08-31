美8000萬軍援 環時：為台設置布滿利刃但鋪鮮花的陷阱

美國拜登政府擬援助台灣8000萬美元外國軍事融資（FMF），環球發表社評批判。（取材自中華民國陸軍臉書粉專）

美國決定首次以「外國軍事融資 」計畫方式，對台提供總價值約8000萬美元的軍援。中共黨報「環球時報」發表「對台『無償軍援』，一個包藏禍心的贈品」的社評說，美國正在精心給台灣設置一個布滿利刃的陷阱，並鋪上鮮花和蜜餞來引誘本來就心懷鬼胎的民進黨 當局上套。但這些武器所提供的鼓舞其實是危險的幻覺，民進黨當局這是在朝絕路上走，整個台灣及島內2300多萬民眾決不能被民進黨和華盛頓綁上戰車。

文章首先指出，美國明知會「激怒中國」，為什麼還要這麼幹？這說明華盛頓在台灣問題上一直是成心挑釁中國，它心裡很清楚這些舉動都是對一個中國原則和中美三個聯合公報的嚴重違反，也不可能意識不到其對台海局勢造成的嚴重後果。美國正在精心給台灣設置一個布滿利刃的陷阱，並鋪上鮮花和蜜餞來引誘本來就心懷鬼胎的民進黨當局上套。

文章說，無論是拜登 7月底首次動用「總統撥款權」為台灣提供軍援，還是這一回首次通過所謂「外國軍事融資計畫」軍援台灣，都顯示出華盛頓正急不可耐地把軍援烏克蘭的模式都套到台灣頭上。

評論指出，一個打破先例的惡劣之處在於，美國「外國軍事融資計畫」 通常都是為主權獨立國家安排的，美國國會此前批准的是未來5年每年對台援助金額最多可達20億美元。雖然這次的金額不算多，但其行為的性質既惡劣又嚴重，意味著美國在干涉台灣問題上又跨過了一道門檻、越過了一道紅線。美國以切香腸的方式，逐步掏空一中原則，它干涉手段的增多及干涉力度的加強，對台灣來說無異於一場致命風暴的醞釀與漸行漸近。

它指出，美國對台軍售可以說是不斷在升級，現在又玩出了新花樣。對台無償軍援就像一個老奸巨猾的賣家設計的贈品，這個賣家盯上的不只是台灣口袋裡的金元，還有「以台制華」的地緣政治價值。通過對台軍售，美國有意識地在台灣地區實施「豪豬戰略」，它需要的是讓台灣變成一艘插著星條旗的軍艦，而砲口對向大陸，不僅想以此來對抗兩岸的統一進程，還可以讓美國的軍工複合體持續進行收割。

它說，值得注意的是，無論是對台軍售還是所謂援助，賣給台灣什麼武器、以什麼價格賣、何時賣、賣多少，全部都是美國說了算。民進黨當局不僅沒有任何議價權，甚至連知情權都沒有，只能等著華盛頓「官宣」。此前還有過美國空軍直接「替台灣下單」購買無人機的離譜事件，據稱台灣方面是看到新聞以後才知道自己定了4架無人機。世界上還有比這更加荒唐的「合同」嗎？

這篇社評說，中方的強烈不滿和堅決反對是顯而易見的，但對美國在台灣問題上的不斷挑釁，中方的反應決不可能僅停留在表態上。中國之所以不承諾放棄使用武力，其中一個主要原因就是針對境外干涉勢力。美國在亞太的投入都是經過了精心計算、被認為有最高性價比的「投資」，但中國捍衛國家主權和領土完整的堅強決心和堅定意志，不是可以被「計算」的，也不是任何壓力可以威懾的。

它說，每次美國賣或者送台灣些已經被美軍淘汰的武器，民進黨當局都像中了彩票一樣興奮，並對美國感激涕零。民進黨當局「倚美謀獨」的野心、對抗統一的膽子都是先天不足的，需要不斷有美國來為它們打氣，否則就會快速地癟下去，哪怕每一次打氣的代價都是極其昂貴的。

它表示，但這些武器所提供的鼓舞其實是危險的幻覺，它們已不僅僅是燙手的山芋，而是隨時可能被引爆的炸彈，更不可能靠它們來改變兩岸軍事實力對比、逆轉統一大勢。民進黨當局這是在朝絕路上走，整個台灣及島內2300多萬民眾決不能被民進黨和華盛頓綁上戰車。