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恢復軍事交往 中國要美「拿出誠意、採取行動」

特派記者廖士鋒／北京1日電

共軍與美軍的高層交往自去年以來中斷許久，外界關注何時能夠恢復，中國國防部昨天回應「解鈴還須繫鈴人」，並強調「美方指望一邊損害中國的國家利益，一邊與中國軍隊若無其事地開展交流，完全是癡心妄想」。

中國國防部發言人吳謙昨天在記者會上提到，當前兩軍關係存在不少困難和障礙，「局面完全是由美方造成的」。他指出四個北京方面祭出反制的因素，包含美國「對華進行無理遏制打壓」、「與台灣發展軍事關係」、「在中國周邊強化軍事挑釁懾壓」以及「拒不解除對中央軍委領導的無理制裁」。

他重申「溝通不能沒有原則，對話不能沒有底線」，要求美方切切實實拿出誠意、採取具體行動，「為兩軍關係重回正軌創造條件」。

就美軍印太司令部副司令近日指共軍拒絕與美軍印太司令部溝通，加大了雙方爆發戰爭的可能性，吳謙強調「長期以來，美軍在中國海空域實施高頻度、大範圍的抵近偵察和軍事挑釁，極大增加了兩軍一線官兵誤解誤判乃至發生衝突的風險」。他說，「要想管控風險，首先要管好自己」。

另，解放軍日前在台灣周邊進行軍演，台國防部發言人在臉書公開國軍幻象2000跟監共軍運—8反潛機畫面，並指出「中元節鬼門開，『惡鄰』退散」，吳謙反嗆，「台獨必亡」。他說，「解放軍組織系列演訓活動針對的是台獨分裂勢力和外部勢力干涉，我們正告民進黨當局不要螳臂擋車，否則是自取滅亡」。

國防部 共軍 解放軍

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