我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

那指連漲5日 8月全年最糟

小心這10款車 10萬哩後毛病多

中國新版地圖引發多國抗議 傳習近平因此不赴G20

編譯陳曉慈／即時報導
中國28日發布最新「2023年版標準地圖」。（取材自中國自然資源部）
中國28日發布最新「2023年版標準地圖」。（取材自中國自然資源部）

中國28日發布最新「2023年版標準地圖」，將台灣、南海諸島及中印存在領土爭議的阿魯納查省和阿克賽欽地區都納入中國疆域，引起印度、馬來西亞等周邊國家強烈抗議，菲律賓外交部31日也表示「反對」新地圖，並稱中方行為沒有國際法依據。

CNN報導，北京自2006年來便規律更新國家標準地圖，修正北京宣稱錯誤畫分領土邊界的「有問題的地圖」。

菲律賓31日表示「反對」中方新地圖，因地圖將南海爭議地區、海牙常設仲裁法院於2016年公布南海裁決屬於菲律賓的部分畫入中國領土範圍內。

菲律賓外交部31日透過聲明指稱，北京此舉「試圖合法化對菲律賓地物和海域聲稱的主權和管轄權」，並稱中方做法沒有國際法依據。

馬來西亞外交部30日表示，不承認中國的「單方聲明」。馬來西亞外交部在聲明中表示：「『中國2023年版標準地圖』所示中國對南海的主權主張涵蓋了馬來西亞的海域，馬來西亞對此並不承認。」

印度外交部發言人巴格奇29日透過聲明表示，已透過印中外交管道，針對「印度領土被畫進中國疆域、中方所謂的2023年『標準地圖』表達強烈抗議。」巴格奇稱，印度不承認這些沒有依據的畫分。

路透報導，中國國家主席習近平將缺席9月9日至10日在新德里舉行的20國集團（G20）峰會，總理李強將代表北京出席。習近平不出席原因不明，路透引述消息人士說，地圖爭議導致習近平取消赴印。

中國外交部發言人汪文彬30日在例行記者會上表示，新版地圖是「中方依法行使主權的例行性做法，希望有關方面客觀冷靜看待，不要過度解讀」。

北京 印度 習近平

上一則

房產開發巨頭萬科郁亮：中國房市已跌過頭 處膠著狀態

延伸閱讀

雷蒙多出訪中國之際 習近平回信美將軍史迪威外孫

雷蒙多出訪中國之際 習近平回信美將軍史迪威外孫
路透：習近平可能不參加印度G20峰會 改由李強代表

路透：習近平可能不參加印度G20峰會 改由李強代表
四川金陽「4死48失聯」洪災 習近平：全面排查問題

四川金陽「4死48失聯」洪災 習近平：全面排查問題
金磚峰會後不回北京卻直奔新疆 習近平：把維穩擺首位

金磚峰會後不回北京卻直奔新疆 習近平：把維穩擺首位

熱門新聞

高齡95歲的香港首富李嘉誠近日偕紅粉知己周凱旋現身慈山寺。（取自鳳凰網）

95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺

2023-08-30 13:27
華為9月新手機可打衛星電話。Getty Images

華為捅破天 9月新手機可打衛星電話

2023-08-24 15:31
旅客分享他的行李被鎖上海關鎖。（取材自X平台）

入境中國注意 行李若被加「海關鎖」須受檢

2023-08-29 06:30
對方自稱是「上海嘉定警察局」的民警，因為小王在美國，對方提出通過skype軟件以視頻連線製作筆錄，圖為手機信息截圖。（取材自橙柿互動）

留美女兒突要300萬美元買房 母用「杭州方言」對談後急報警

2023-08-30 09:30
中國去年12月突然取消清零政策後不久，多個城市極力應對染疫人數激增、藥品短缺，及醫院病房和火葬場人滿為患。圖為北京一間醫院急診室今年1月擠滿等著看病的病人。（Getty Images）

中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡

2023-08-25 08:36
日本此前是中國遊客出境遊排名第一的目的地，圖為今年7月的大阪心齋橋。(中通社)

赴日旅遊涼了 十一長假掀退團潮 中國業者營銷計畫暫停

2023-08-28 02:30

超人氣

更多 >
紐約華女深夜下班乘地鐵回家 被歹徒推落鐵軌 左腿骨折

紐約華女深夜下班乘地鐵回家 被歹徒推落鐵軌 左腿骨折
人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘

人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘
北卡槍案／齊太磊個性內向 從小不打人不搗蛋 父母3年內先後去世

北卡槍案／齊太磊個性內向 從小不打人不搗蛋 父母3年內先後去世
華人灣區存支票 1000元不翼而飛 來回溝通5次BOA才願返還

華人灣區存支票 1000元不翼而飛 來回溝通5次BOA才願返還
維持血糖穩定 營養師：這兩種飲料最佳

維持血糖穩定 營養師：這兩種飲料最佳