荷半導體出口管制明生效有無新磋商？ 中國商務部這麼說

針對荷蘭半導體出口管制9月1日生效，中荷兩國是否有新磋商結果？中國商務部發言人束珏婷表示，中方希望包括荷蘭在內的各方秉持客觀公正立場和市場原則，遵守契約精神和國際規則，維護自由開放的國際貿易秩序。（圖／取自中國商務部官網）

荷蘭在今年6月宣布將從9月1日起實施最新禁令，要開始進一步限制深紫外線（DUV）曝光機系統的准入，不少中國晶圓廠在禁令執行前進口曝光機（光刻機），以滿足產能需求。對此，中國商務部 新聞發言人束珏婷今（31）日表示，中國政府與相關國家在出口管制領域保持溝通交流。中方希望包括荷蘭在內的各方秉持客觀公正立場和市場原則，遵守契約精神和國際規則，維護自由開放的國際貿易秩序，保障企業合法權益。

針對記者提問，荷蘭半導體出口管制明日生效，中荷是否有新磋商結果？束珏婷31日於中國商務部例行記者會上，僅做出上述簡短回應。

此前，南華早報曾報導，中國進口荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）曝光機數量激增，今年截至7月以來，中國關鍵半導體設備的進口額達到25.8億美元，已經超過ASML年初預估全年出貨給中國的23.6億美元。

報導當時指出，荷蘭將從9月開始進一步限制深紫外線（DUV）曝光機系統的准入，促使中國晶片 公司訂單激增，因為中國企業在新的出口限制之前囤積了大量DUV設備。

而報導還提到，中國海關數據顯示，今年1至7月，中國進口荷蘭製造的曝光機增長64.8%至25.8億美元，幾乎全部來自半導體設備巨頭ASML。

另，據中國海關數據，6月、7月晶片生產設備進口總額約50億美元，較去年同期激增70%，顯示中國在日本 、荷蘭出口管制生效前趕著備貨以緩解衝擊。