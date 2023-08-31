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雷蒙多出訪中國之際 習近平回信美將軍史迪威外孫

記者謝守真／即時報導
於美國商務部長雷蒙多訪問中國時，中國國家主席習近平復信美知名二戰將軍史迪威外孫。（路透）
於美國商務部長雷蒙多訪問中國時，中國國家主席習近平復信美知名二戰將軍史迪威外孫。（路透）

中國外交部公告，中國國家主席習近平29日覆信美國二戰期間知名駐中國將軍史迪威（Joseph Warren Stilwell）外孫伊斯特布魯克。信中習近平特別傳達期待美中友好的期望，表示「展望未來，中美兩國完全可以相互成就、共同繁榮」。令人不免揣測的是，習選擇的覆信時間，仍是美國商務部長雷蒙多訪華期間，似有意傳達期盼美中友好破冰願望。

據中國外交部官網31日消息指出，習近平表示，感謝伊斯特布魯克在來信中分享史迪威及其家族幾代人與中國友好交往的故事。他認為，從史迪威家族身上，感受到「美國人民對中國人民的友好情誼」。並稱，「史迪威將軍是中國人民的老朋友」，對中國解放和進步事業給予了積極支持，對中美人民友好作出了積極貢獻。中國人民對此不會忘記。

習近平提到，前不久，重慶市舉行了史迪威將軍誕辰140周年紀念活動，伊斯特布魯克於活動上透過影片發表致辭，其女兒、女婿及孫輩們也親臨現場。他說，看到史迪威將軍從事的中美友好事業已傳承至家族的第五代人，感到欣慰。

習近平強調，回望過去，中美兩國為抗擊日本法西斯、爭取世界和平並肩戰鬥。而「展望未來，中美兩國也完全可以相互成就、共同繁榮」。他重申，中美關係的基礎在民間，力量源泉在人民友好。中美人民應該加強交流、增進理解、擴大合作，為雙邊關係發展不斷注入新動力。「你（伊斯特布魯克）和史迪威家族的其他成員將會繼續為促進中美兩國人民友好貢獻力量」，並邀請其常去中國看看。

此外，伊斯特布魯克致信予習近平內容中寫到，回顧史迪威與中國及其人民的交往經歷，介紹其家族後人為增進美中人文交流而作的努力，感謝北京和其人民不忘老朋友，並表達史迪威家族致力於增進美中人文交流的願望和決心。

史迪威生前為美國陸軍四星上將，曾在第二次世界大戰時長駐中國達3年，期間任駐華美軍司令，東南亞戰區副司令，盟軍中國戰區參謀長，支援中國物資等職務。

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