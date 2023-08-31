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南海九段線變十段線 中國新增台灣東側一段線

記者陳言喬／即時報導
中國新版地圖，把原本南海的九段線變成十段線，新增的一段線在台灣東側。（高德）
中國新版地圖，把原本南海的九段線變成十段線，新增的一段線在台灣東側。（高德）

中國最新版的全國地圖在南海標注了「十段線」，取代了以往的「九段線」，新增的一段是在台灣東側，把台灣劃入。

中華民國在民國36年時公布全國地圖，南海劃設11段線，中共建政後為表達對越南的友好，主動取消臨近越南的二段線，從此變成「九段線」，但最近的8月28日自然資源部發布新版地圖，把南海「九段線」變成了「十段線」。

在今天（8月31日）的中國外交部例行記者會上，路透記者詢問：中國最新發佈的2023年版標準地圖在南海標注了「十段線」，其中包括台灣東南部和東部兩段，但中國2009年向聯合國提交的地圖中僅有「九段線」。馬來西亞、印度、菲律賓就此提出了抗議。兩版地圖為何不一致？

中國外交部發言人汪文斌回稱，中方在南海問題上的立場是一貫、明確的。中方主管部門每年都會例行發布各類型標準地圖，旨在為社會各界提供標準地圖服務，提高公眾規範使用地圖意識。希望有關方面客觀理性看待。

據日經亞洲（Nikkei Asia）報導，台外交部面對日經亞洲查詢時表示：「中華民國台灣是一個主權獨立的國家，不隸屬於中華人民共和國。中國從未統治過台灣。這是事實，也是國際社會普遍接受的現況。」「無論中國政府如何扭曲對台灣主權的主張，都無法改變台灣存在的客觀事實。」

中華民國 越南 華人

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